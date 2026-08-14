Leksand förlorar första derbyt mot Mora.

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Den kommande säsongen ska Mora och Leksand spela i samma serie igen och "Slaget om Siljan" blir ett återkommande inslag igen till följd av LIF:s degradering till HockeyAllsvenskan . Trots att derbyt återkommer i seriespelet möttes lagen nu i en träningsmatch på försäsongen.

Leksand hade inlett sin försäsong redan förra veckan och vann då mot Västerås efter straffläggning . Mora å sin sida spelade sin första träningsmatch i onsdags och vann med hela 5-1 mot Östersund . Nu jagade båda lagen en ny seger samt äran av att vinna derbyt.

Patrick Rørbu Elvsveen målskytt igen för Mora i segern mot Leksand

Det var hemmalaget Mora som var mest på hugget i inledningen och spräckte också nollan efter knappa fem minuter spel. Målskytt - igen - blev norske nyförvärvet Patrick Rørbu Elvsveen. Han gjorde två mål i försäsongspremiären mot Östersund och gjorde nu mål igen. VM-forwarden stänkte dit 1-0 till MIK med ett högt skott som överlistade Marcus Gidlöf i Leksandskassen.

I den andra perioden kom Mora sedan även att utöka ledningen. Backen Tobias Ekberg, med ett förflutet i Leksand, höll sig framme vid mål och styrde in 2-0 för hemmalaget. Leksand kunde däremot reducera sedan tryout-backen Nathan Staios nätat för andra matchen i rad. Inför tredje perioden ledde Mora med 2-1 och ledde även skotten med hela 24-11.

Leksand fick med andra ord jaga efter en kvittering i tredje perioden. De fick också en väg in i matchen när LIF fick spela powerplay med drygt fyra minuter kvar att spela. Mora lyckades dock döda utvisningen och hade sedan bra kontroll på tillställningen under slutet av matchen.

Då kunde lagkaptenen för dagen Georg Weigelt punktera matchen sedan han gjort 3-1 i tom kasse. Mora vinner alltså säsongens första derbyt mot ärkerivalen Leksand och går segrande ur "Slaget om Siljan". De vann även skotten med 30-19. Mora har nu inlett försäsongen med två raka segrar och har 8-2 i målskillnad på de båda matcherna.

Mora – Leksand 3–1 (1-0,1-1,1-0)

Mora: Patrick Rørbu Elvsveen, Tobias Ekberg, Georg Weigelt.

Leksand: Nathan Staios.