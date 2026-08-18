Tipset: Så slutar SDHL 2026/27
SDHL

Tipset: Så slutar SDHL 2026/27

Publicerad 18 augusti 2026 09:57
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Följ HockeySverige påGoogle news

Med tre veckor till premiären har det blivit dags för Ronnie Rönnkvist att kika i spåkulan. I veckans SDHL+ kommer nu därmed tabelltipset 2026/27 – placering för placering.

Att 18:e augusti tippa hur SDHL slutar i vår är såklart ett nästan omöjligt uppdrag. Vi ska i alla fall ge oss på ett försök efter att tagit lite hjälp av folk som har hyfsad insyn i ligan. Sedan har Ronnie Rönnkvist lagt sin hand på omdömena och gett sin syn på ”så slutar SDHL”. I ärlighetens namn ska också tilläggas att det inte är alldeles enkelt att veta hur alla nya importer kommer fungera i SDHL med omställningen och det mer fysiska spelet som tillåts i ligan.

LÄS VIDARE MED PLUS

Månadsvis

79 kr/mån
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Ingen bindningstid
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Årsvis

659 kr/år
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.

HockeysverigeFotbollDirektInnebandymagazinetSvenskaFans
Bli gratismedlem. Registrera dig här

Den här artikeln handlar om:

HV71 DamSDE HockeyFrölunda HC DamLuleå Hockey DamDjurgårdens IF DamBrynäs IF Dam