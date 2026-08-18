Tipset: Så slutar SDHL 2026/27

Att 18:e augusti tippa hur SDHL slutar i vår är såklart ett nästan omöjligt uppdrag. Vi ska i alla fall ge oss på ett försök efter att tagit lite hjälp av folk som har hyfsad insyn i ligan. Sedan har Ronnie Rönnkvist lagt sin hand på omdömena och gett sin syn på ”så slutar SDHL”. I ärlighetens namn ska också tilläggas att det inte är alldeles enkelt att veta hur alla nya importer kommer fungera i SDHL med omställningen och det mer fysiska spelet som tillåts i ligan.

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