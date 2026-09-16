Hockeyallsvenskan

Uppgifter: IKO:s lösning – lånar in SHL-löftet

Publicerad 16 september 2026 19:49
Simon Eld
Simon Eld
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Olle Karlsson ser ut att bli Oskarshamns lösning när statusen på Manuel Ågren är oklar. Enligt Barometern-OT lånar HA-klubben in Växjö-talangen, född 2008.

Olle Karlsson blir Oskarshamns lånelösning.
Olle Karlsson blir Oskarshamns lånelösning.
Foto: Bildbyrån (montage).

Med två dagar till premiär i Hockeyallsvenskan är statusen på återvändande Manuel Ågren oklar. Detta efter att han tvingats bryta genrepet i förra veckan. Nu kommer uppgifter om en lösning från IK Oskarshamn och sportchef Arsi Piispanen.

Det är Barometern-OT som pekar ut Växjö Lakers löfte Olle Karlsson som den som ska in via lån. 

Tidningen skriver att mycket talar för att forwarden, född 2008, debuterar för HA-laget redan under fredagens möte med Visby/Roma. I sådana fall skulle det vara intill ett annat SHL-lån i Axel Elofsson, som Karlsson säkrade guld med under U18-VM i april. 

– Ju mer jag ser dem – desto mer gillar jag dem, sa Växjö Lakers huvudtränaren Björn Hellkvist till Smålandsposten när han under försäsongen hyllade Olle Karlsson och hans lagkamrater Ola Palme och Max Isaksson.

Boro-Vetlanda-killen var ombytt i SHL vid fem tillfällen förra året, och inledde årets U20-säsong med tre mål på tre matcher. Han är även en av de från Småkronornas lag förra året som nu är aktuella för en plats i vinterns JVM-trupp. 

Source: Olle Karlsson @ Elite Prospects

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