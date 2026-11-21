Theodor Hallquisth.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

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Theodor Hallquisth har spenderat hösten på lån i IK Oskarshamn och blev så sent som i onsdags målskytt för den hockeyallsvenska klubben i segermatchen mot BIK Karlskoga. Nu kallas den JVM -aktuelle backen hem av SHL -klubben Örebro .

Efter avstängningen på Robin Salo , samtidigt som Filip Berglund dras med skadebekymmer, väljer Örebro att plocka hem 19-åringen inför lördagens hemmamatch mot Skellefteå.

Avtalet mellan Örebro och Oskarshamn gör det möjligt för SHL-klubben att plocka hem Hallquisth vid behov.

– Han är hemkallad i alla fall så då har vi sex backar, plus att vi fyller på med någon junior, säger tränaren Martin Filander till Nerikes Allehanda .

Har spelat över 17 minuter per match

Hallquisth har spelat tre matcher med Örebro den här säsongen, men spenderat merparten av säsongen på lån i Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Där har han producerat fyra poäng (2+2) på 19 matcher, samtidigt som han snittat strax över 17 minuters istid per match.

19-åringen har spelat fyra matcher med Juniorkronorna under säsongen, men fanns inte med i truppen som spelade JVM-genrep i Nyköping i början av november. Sveriges trupp till JVM brukar presenteras i början av december.