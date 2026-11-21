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Theodor Hallquisth har spenderat hösten på lån i IK Oskarshamn och blev så sent som i onsdags målskytt för den hockeyallsvenska klubben i segermatchen mot BIK Karlskoga. Nu kallas den JVM-aktuelle backen hem av SHL-klubben Örebro.
Efter avstängningen på Robin Salo, samtidigt som Filip Berglund dras med skadebekymmer, väljer Örebro att plocka hem 19-åringen inför lördagens hemmamatch mot Skellefteå.
Avtalet mellan Örebro och Oskarshamn gör det möjligt för SHL-klubben att plocka hem Hallquisth vid behov.
– Han är hemkallad i alla fall så då har vi sex backar, plus att vi fyller på med någon junior, säger tränaren Martin Filander till Nerikes Allehanda.
Har spelat över 17 minuter per match
Hallquisth har spelat tre matcher med Örebro den här säsongen, men spenderat merparten av säsongen på lån i Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. Där har han producerat fyra poäng (2+2) på 19 matcher, samtidigt som han snittat strax över 17 minuters istid per match.
19-åringen har spelat fyra matcher med Juniorkronorna under säsongen, men fanns inte med i truppen som spelade JVM-genrep i Nyköping i början av november. Sveriges trupp till JVM brukar presenteras i början av december.