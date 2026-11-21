Axel Elofsson kallas även han hem av Örebro.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Tidigare under lördagen uppgav Nerikes Allehanda att Örebro valt att kalla hem Theodor Hallquisth när Robin Salo är avstängd och Filip Berglund dras med skadebekymmer. Detta till lördagens hemmamöte med de svenska mästarna Skellefteå.

– Han är hemkallad i alla fall så då har vi sex backar, plus att vi fyller på med någon junior, säger tränaren Martin Filander till Nerikes Allehanda .

Nu meddelar IK Oskarshamn att den andra JVM-aktuella backen som man lånat in från Örebro får samma behandling. Det handlar om Axel Elofsson, född 2008, som är på väg mot rekordnivåer för backar i Hockeyallsvenskan.

"Örebro har valt att temporärt återkalla både Axel Elofsson och Theodor Hallquisth under nästa vecka. Det innebär att båda spelarna missar IK Oskarshamns hemmatch mot Kalmar på fredag. De förväntas återansluta till IK Oskarshamn och vara tillbaka i Oskarshamn igen veckan därpå", skriver man på sin hemsida.

När Örebro sedan presenterar sitt lag mot Skellefteå är Hallquisth i ett tredje backpar intill Erik Norén, medan Elofsson blir extraback.

Läs intervju med Axel Elofsson om JVM-jakten här.

Örebros lag mot Skellefteå

Målvakter:

Larsson, Arntzen.

Backar:

Arnesson – Quenneville

Backström – Martin

Norén – Hallquisth

Elofsson

Forwards:

Stockselius – Dickinson – Karlkvist

Stachowiak – Kossila – Véronneau

Danielsson – Oscarson – Polin

Gustafsson – Mastomäki – Ylönen

Höglund.