Klart: Förstärker med SHL-backen

Anton Malmström.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån

IK Oskarshamn har drabbats av en smärre skadekris på backsidan, där inte mindre än fem backar är borträknade från spel i onsdagens rivalmöte med Nybro. Nu väljer sportchefen Arsi Piispanen att agera.

Den allsvenska klubben överens med Björklöven om ett lån av backen Anton Malmström.

– Vi vill tacka Björklöven för bra samarbete och att vi får möjlighet att låna in Anton. Han är en stabil tvåvägsback som kan hjälpa oss när vi nu har ett par backar på skadelistan. Anton är väldigt motiverad att komma till Oskarshamn och få spela. Vi tror att han kommer passa bra in i gruppen, säger Arsi Piispanen till klubbens hemsida.

Spelat i två av åtta SHL-matcher

Malmström har fått sparsamt med speltid i Björklöven under SHL -inledningen, där han endast har spelat i två av lagets åtta matcher och under dessa matcher snittat strax under tre minuters istid per match.

– Vi är i ett läge där Anton behöver få kontinuerligt med speltid och ser därför en utlåning till Oskarshamn som en bra lösning för samtliga parter. Anton får möjlighet att spela matcher och fortsätta sin utveckling, samtidigt som vi behåller möjligheten att kalla tillbaka honom om behov skulle uppstå hos oss. Utlåningen gäller tills vidare, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Enligt Barometern-OT saknas backarna Ludvig Georgsson, Ville Jonsson, Ludvig Markman, Pontus Näsén och Ludvig Östman för IK Oskarshamn i morgondagens match mot Nybro.

IK Oskarshamn har inlett säsongen i Hockeyallsvenskan med fyra segrar på de tio första matcherna och placerar sig på en sjundeplats i tabellen.