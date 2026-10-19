Anton Malmström kallas tillbaka till Björklöven efter skadebeskedet på Alfred Barklund.

Förra veckan skadade sig IF Björklövens Alfred Barklund i matchen mot Rögle BK. Från början var det oklart hur länge den gamla AIK-backen skulle bli borta men efter några dagars undersökning ser han ut att missa minst två månader framöver.

Detta har gjort att man behövt agera och nu meddelar Björklöven via sin hemsida att man har kallat tillbaka backen Anton Malmström, som varit utlånad till IK Oskarshamn.

– Alfred ser ut att bli borta från spel i 8–12 veckor, vilket gör att vi behöver ta tillbaka Anton till oss. Anton har fått värdefull speltid under sin utlåning och gjort det väldigt bra i Oskarshamn. Han kommer tillbaka med matcher i kroppen och är redo att bidra direkt hos oss. Vi vill samtidigt tacka Oskarshamn för ett gott samarbete, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

Malmström lånades ut till Oskarshamn under förra veckan då han fått väldigt begränsat med speltid i inledningen av SHL med Björklöven och endast spelat i två av de åtta första matcherna. Per Kenttä gick ut med att man lånade ut Malmström så att det fanns möjlighet att kalla tillbaka honom om det skulle uppstå behov som det nu har gjort.

Anton Malmström imponerade i Oskarshamn

Oskarshamn hade blandat och gett under starten av säsongen HockeyAllsvenskan men sedan Malmström lånades in har han varit med och bidragit till tre raka segrar. På dessa tre matcher har han gjort ett mål och tre assister. Det är nästan samma poängproduktion som den 26-åriga backen hade på 52 matcher förra säsongen med Björklöven i HockeyAllsvenskan. Då gjorde han två mål och fem assister.