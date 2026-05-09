Kazakstan och Ukraina är klara för A-VM 2027. Efter starka insatser i Division IA-turneringen säkrade nationerna avancemang till högsta divisionen – där Ukraina nu gör comeback i VM:s finrum för första gången sedan 2007 och dessutom medan landet attackeras av Ryssland.

Ukrainas spelare firar avancemanget till hockey-VM:s A-grupp. Foto: YouTube/Ice Hockey Federation of Ukraine

Efter att ha slutat på de två främsta platserna i Division IA-VM den här veckan har Kazakstan och Ukraina avancerat till högsta divisionen inför nästa års hockey-VM.

Kazakstan är tillbaka i finrummet efter fem år där laget placerat sig mellan tionde och femtonde plats i A-VM. Nationen degraderades efter turneringen 2025 i Sverige och Danmark efter att ha slutat på 15:e plats och åkt ned tillsammans med Frankrike. Kazakstan vann samtliga fem matcher i Division IA, varav tre under ordinarie tid och två efter övertid. Totalt samlade laget ihop 13 poäng.

Ukraina gör samtidigt comeback i högsta divisionen efter att senast ha deltagit i A-VM i Ryssland 2007. Under flera år har laget pendlat mellan Division IA och IB. Ukraina slutade så sent som 2019 på femte plats i Division IB och var då nära att degraderas till Division IIA. Men en rad starka prestationer på senare år – inklusive en tredjeplats förra året – lade grunden för årets avancemang. Detta trots den ryska invasionen av landet pågår för fullt.

Frankrike klarade inte av att ta sig tillbaka till hockey-VM

Litauen har samtidigt degraderats till Division IB inför 2027, medan Estland tar steget upp. Frankrike, som degraderades från A-VM 2025, missade avancemang med minsta möjliga marginal och slutade trea i Division IA.

2027 års IIHF-VM för herrar spelas i Tyskland. Noterbart är att Ryssland och Belarus fortsatt är avstängda från IIHF:s turneringar. Ukraina kommer därmed att spela sitt första A-VM på seniornivå sedan invasionen 2022.

Kazakstan och Ukraina ersätter de två sämsta lagen från A-VM 2026, som avslutas den 31 maj. Årets huvudturnering spelas i Schweiz, där USA jagar sitt andra raka VM-guld – något nationen aldrig tidigare lyckats med.

Source: WC-D1A League Page @ Elite Prospects