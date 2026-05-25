”Vi ska gå ut och spela för det som står på bröstet”

Tre Kronor måste vinna mot Slovakien för att gå vidare till VM-kvartsfinal.

För hockeysverige.se pekar NHL-forwarden Simon Holmström ut nycklarna för att Sverige ska gå vidare.

— Vi är också medvetna om vilket situation vi har satt oss i och nu har en supermöjlighet imorgon, säger Holmström.

Simon Holmström och Tre Kronor har fått en chans att ta sig vidare till VM-kvartsfinal, men då krävs en seger mot Slovakien. Foto: Bildbyrån (Montage)

Igår spelades Sveriges viktigaste match – så här långt – i VM när Kanada slog Slovakien med 5-1. Imorgon kommer nästa tuffa prov då Tre Kronor måste slå Slovakien för att ta sig till slutspel. Väl där kan såklart allt hända. Men vad är det som satt laget i den här situationen? Hockeysverige.se fick en lägesbild från New York Islanders Simon Holmström som svarat för ett mål och totalt fem poäng så här långt.

— Mot Kanada gjorde vi några små misstag som vi straffades av direkt. En tuff förstamatch, men jag tycker vi lärde oss sjukt mycket av den. Många bra och positiva saker att också ta med oss därifrån, säger Simon Holmström till hockeysverige.se och fortsätter:

— Sedan var det saker vi kunde slipa på lite, vilket jag tycker att vi har gjort under turneringens gång.

— Det är lätt att säga vi förtjänade att vinna mot Tjeckien, men vi vann inte. Jag tycker att vi gjorde en bra match och skapade tillräckligt för att vinna. Återigen lite småmisstag som straffades oss, men vi ser fram emot matchen i morgon.

Simon Holmström om förlusten mot Norge: ”Kom inte upp i nivå”

Den stora plumpen så här lång har varit förlusten mot Norge där det inledningsvis såg ut att vara ett påkopplat norskt lag och ett sömnigare Tre Kronor.

— Norge gick verkligen ut och körde, satte hård press, smällde på, spelade tufft, åkte mycket skridskor och var mer aggressiva jämfört med Slovenien och Italien.

— All cred till Norge som gjorde en otrolig match, men vi kom inte upp i nivå alls.

Vad hände med er i början då Norge inledningsvis tycktes diktera villkoren på isen?

— Bra fråga… Jag skulle inte säga att vi blev förvånade, men dom kom ut och, som jag sa, körde, var tajta på oss och smällde på.

— Vi kanske inte exakt var redo på det, men vi måste ändå vara förberedda, vinna dueller och enkla en mot en kamperna där ute, men det gjorde vi tyvärr inte riktigt ordentligt i början.

— Återigen all cred till Norge och hur dom spelade och tog sig an matchen. En match som vi behövde och bara skulle vinna. Det ska vi se till att ta med oss till imorgon.

Simon Holmström (mitten) är en av de bästa spelarna i Tre Kronor med sina fem poäng. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Hur upplevde du Norge-matchen sett över 60 minuter?

— Jag tycker att det var lite för slappt i första perioden. Fel fokus på fel saker lite då och då.

— Sedan tycker jag att vi spelade upp oss ju längre matchen pågår. Sedan gjorde vi lite misstag innan deras mål.

— Vi kan inte släppa in två mål i vårt eget powerplay. Då blir det svårt att vinna oavsett vilken match man spela eller lag man spelar emot. Vi hade flera lägen att avgöra matchen utan att vi fick in pucken i mål.

Svarar efter kritiken: ”Det får bära eller brista”

Med tanke på det du säger, hur var uppladdningen inför matchen jämfört med tidigare matcher?

— Det var ingen skillnad alls. Alla vi vet hur viktiga matcherna är som vi har framför oss. Man kan inte hålla på att underskatta något lag för alla lag är tillräckligt bra.

— Norge har sin spets, spelar en bra hockey och vi visste att dom tagit poäng mot Kanada efter att tagit dom till övertid.

— Vi visste att Norge är ett bra lag så hade inget med någon bristande fokus att göra. Jag tycker att alla förberedde sig på exakt samma sätt som vi brukar. Alla är väldigt professionella.

— Det var mer att vi i just den här matchen, vilket man inte får ha i sådana här korta turneringar och situationen vi satt oss i… Vi måste vara påslagna för att vinna.

Laget har fått svidande kritik i svensk media, men Simon Holmström väljer att inte lägga allt för stort fokus på det.

— Nej. Vi alla vet vad vi behöver göra, vad vi kan göra och vilket typ av lag vi är. Vi är också medvetna om vilket situation vi har satt oss i och nu har en supermöjlighet imorgon som vi ska ta vara på.

— Vi ska gå ut och spela för det som står på bröstet och verkligen ge allt. Sedan får det bära eller brista, men vi har ändå en bra ingång till slutspelet som vi måste ta vara på.

Simon Holmström är positiv till Tre Kronors chanser att nå kvartsfinal. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Tre Kronors chanser mot Slovakien: ”Måste matcha det”

Imorgon väntar då avgörandet mot Slovakien som igår förlorade med 5-1 mot Kanada.

— Det är ett extremt välspelande lag. Vid OS gick Slovakien till semifinal. OS:et innan det vann dom till och med brons, så det är inget icke-lag.

— Det är ett lag där alla jobbar hårt för varandra och kör på. Det känns som dom spelar lite på samma sätt som Norge, så vi måste upp och matcha det. Spela vår hockey, men också matcha intensiteten, vinna dueller och en mot en-situationerna ute på isen.

Hur är stämningen i gruppen inför matchen mor Slovakien?

— Jättebra. Vi alla vet vilket läge och möjligheter vi har. En vinst så är vi i slutspel och där kan allting hända och jag måste säga att vi har en väldigt bra grupp här, avslutar Simon Holmström.

