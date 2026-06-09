Anders Larsson är tydlig inför möjligheten att Ryssland välkomnas tillbaka.

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IIHF hade tidigare fattat ett beslut om att bannlysa Ryssland från alla mästerskap även över säsongen 2026/27. Ryssland försöker dock ta sig tillbaka till den internationella hockeyn och överklagade beslutet.

Ryssland fick också rätt vilket öppnade dörren på glänt till att de kan välkomnas tillbaka in i världshockeyn . IIHF kan nu inte bannlysa Ryssland från samtliga mästerskap likt tidigare beslut. I stället meddelade IIHF att de kommer att fatta enskilda beslut om ryskt deltagande för varje specifikt mästerskap under säsongen 2026/27. Det innebär, till exempel, att IIHF skulle kunna besluta sig för att stoppa Ryssland från JVM , men tillåta Ryssland att spela i U18-VM . Det kommer alltså att fattas separata beslut för varje enskilt mästerskap i frågan om Ryssland ska få spela eller inte.

Besluten från IIHF ska då egentligen inte ta hänsyn till frågor om demokrati eller Rysslands krigsföring i Ukraina. I stället ska besluten enbart vara förenliga med förbundets stadgar om säkerhetsfrågor.

– Man kan ha mycket känslor sådana här gånger, och tro mig, det har jag om någon. Men i IIHF:s stadgar finns det inga sådana paragrafer, annat än de som är kopplade till säkerhet, säger Anders Larsson till SVT Sport.

Anders Larsson: "Ser ryskt deltagande som helt otänkbart"



IIHF har också beslutat att Belarus välkomnas tillbaka och får spela i U18-VM från och med nästa år. Då har Lettland aviserat för att de tänker vägra att spela mot Belarus . Samtidigt ska NHL arrangera World Cup från och med 2028 och också öppnat för att tillåta Ryssland att delta. Enligt legendaren Igor Larionov ska han också ha fått uppgifter om att Ryssland är klara för turneringen.

Både Finland och Tjeckien har tidigare varit tydliga med att de inte vill att Ryssland tillåts spela i kommande mästerskap så som JVM, VM eller World Cup.

Anders Larsson menar också att Sverige står fast vid samma linje som tidigare.

– I rådande läge ser vi ett ryskt deltagande som helt otänkbart, säger han.

Enligt SVT Sport vill Anders Larsson däremot inte spekulera i om Sverige kan bojkotta ifall Ryssland välkomnas tillbaka.

Det återstår alltså att se vad IIHF fattar för beslut gällande Ryssland i mästerskapen för den kommande säsongen.