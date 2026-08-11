Elias Pettersson: "Det kom som en stor chock"

Elias Pettersson och Quinn Hughes.

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Från Örebro Hockey första isträning har en viss Elias Pettersson varit med. Nej, inte OS-stjärnan, utan backen som nu etablerat sig i NHL och Vancouver Canucks. Under tisdagens supporterträff, intill Philip Broberg och Leo Carlsson, berättar 22-åringen därmed om fjolårssäsognen. En tung, tung säsong som försatt Canucks i en rebuild.

Det hela slutade i 49 förluster och överlägset färst inspelade poäng i hela NHL. Men framförallt innehöll den ett gigantiskt tapp när Quinn Hughes, i december, försvann till Minnesota Wild.

– Det kom som en stor chock att tappa kaptenen och den bästa spelaren. Det var väl en chock för alla och det blev liten omställning där, både i omklädningsrummet och hela klubben, berättar "EP" för Nerikes Allehanda.

Elias Pettersson: "En nystart för hela klubben"

Samtidigt beskriver Pettersson det hela som väldigt lärorikt. För hans del var det nämligen den första hela säsongen i NHL, och varje dag blev därigenom viktig för att etablera sig.

Nu blir den tidigare Örebro-backen en del av det nya Canucks som Daniel och Henrik Sedin bygger som nya presidenter för klubben.

– Det kommer väl bli tufft men jag tror vi kommer ha en ung och hungrig trupp. Det blir en nystart för hela klubben, säger han till NA.

Extra viktigt blir det också för 80:e valet från NHL-draften 2022. Kontraktet går nämligen ut efter säsongen.

– Det ska bli roligt på det sättet också. Jag hoppas på ett bra år och jag vill bli en spelare som är i laget varje kväll, liksom, säger han och reflekterar samtidigt över sin resa.

– Jag har tagit mig väldigt långt. Samtidigt vill man bara fortsätta att gasa och ta sig ännu längre.