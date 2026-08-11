Här är Holsts första trupp – två debutanter

I somras smygstartade Erika Holst sin tid som ny förbundskapten för Damkronorna. Det med en större samling för att få en tydligare bild inför sitt första Hockey-VM. En turnering som spelas redan i november, istället för mot slutet av den kommande säsongen.
Nu har Ulf Lundbergs efterträdare också presenterat sin första riktiga trupp i rollen.
Denna augusti-samling i Schweiz, genom Women's Euro Hockey Tour, blir det första steget under nye tränare. Därefter följer nya matcher i Finland innan Lidl Hockey Games, hemma i Södertälje, bildar VM-genrep.
– Temat är nästan nytt. Det är ny ledarstab, det är ett nytt säsongsupplägg. Det blir en omställning för oss att anpassa oss när VM kommer så pass tidigt under säsongen, säger landslagschefen Anders Lundberg under tisdagens pressträff.
– Den stora skillnaden är att ledarstaben har kortare tid på sig att scouta spelarna och se deras utveckling under året. Tajtare om tid, färre dagar att jobba på. Därför var det för oss viktigt att få till en camp i somras där vi bjöd in lite fler.
Två debutanter i truppen: "Viktiga egenskaper"
Erika Holst trycker på kampen framför båda mål när hon presenterar sin trupp, men pekar också ut att sätta enkelt spel med få principer. Det med tanke på att det är få dagar gruppen får innan VM.
Två spelare sticker samtidigt ut i truppen som debutanter, efter att ha imponerat under sommaren.
– Truppen känns spännande. Vi har två debutanter, Tilde Grillfors och Ella Albinsson, som båda gjorde bra ifrån sig på vår sommarsamling i Enköping och visade att de vill vara med och konkurrera framåt. Attityd, hårt arbete och kaxighet i spelet framför målburarna är viktiga egenskaper i vårt spel och det tycker jag reflekteras i den här truppen, säger Holst.
Målvakter
Ebba Svensson Träff, Linköping
Ida Boman, Färjestad
Backar
Mira Jungåker, Ohio State University
Jessica Adolfsson, Linköping
Maja Nylén-Persson, New York Sirens
Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth
Josefine Holmgren, SDE
Jenna Raunio, Ohio State University
Anna Kjellbin, Hamilton PWHL
Forwards
Hilda Svensson, Ohio State University
Tilde Grillfors, Brynäs
Sofie Lundin, Frölunda
Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres
Hanna Thuvik, Brynäs
Thea Johansson, HV71
Ebba Hedqvist, Luleå
Lina Ljungblom, Montréal Victoire
Jenny Antonsson, Brynäs
Mira Hallin, MoDo
Ella Albinsson, Färjestad
Michelle Löwenhielm, Linköping
Nicole Hall, Penn State University
Spelschema Women's Euro Hockey Tour
19 augusti, 19.00: Schweiz – Sverige
21 augusti, 15.30: Sverige – Tjeckien
22 augusti, 11.00: Finland – Sverige