Hockeylaget Mjällby AIF? "Klantigt"

Mjällbys tränare Karl Marius Aksum.

Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigare i juli spelade Mjällby AIF sin första Europamatch någonsin. En 3–0-seger som i stort sett säkrade avancemang till nästa runda av Champions League-kvalet. Men vad har då detta att göra med hockey?

Jo, returmötet i nästa runda spelas i Bratislava. En stad där många snarare är vana vid klubba och puck. Något klubbens tränare, kapten och kommunikationsansvarige blev varse när de kom sent till matchdagens presskonferens.

För Aftonbladet berättar den sistnämnde att taxin helt enkelt kört fel.

– Taxin körde oss till hockeyarenan. De trodde väl att vi var ett hockeylag. Sedan drog han innan vi förstod att vi hade hamnat fel, berättar James Wahlberg, som sedan fick styra de andra mot fotbollsarenan tio minuter bort.

– Det var inte den bästa kartläsaren heller, säger kaptenen Jesper Gustavsson och syftar på Wahlberg.

Ondrej Nepela Aréna som ligger intill Tehelné pole, där Mjällby spelar ikväll, var arnen där Finland säkrade sitt guld i hockey-VM 2019.

