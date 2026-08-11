Efter VIK – får chansen i högstaligan

Rasmus Korhonen får chansen i Liiga igen.

Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Med månadsskiftet bakom sig står många europeiska målvakter inför en oviss situation. En situation där de flesta redan gjort klart med sina alternativ och istället börja blicka mot premiärerna. Nu kommer dock en öppning, åtminstone för Rasmus Korhonen.

Den finske 23-åringen presenteras som nödlösning när KalPa täcker upp för skadade Patrik Kerkola, född 2007.

"Kerkola lider av en skada och hur länge han ska vara frånvarande kommer att avgöras efter ytterligare undersökningar", skriver Liiga-klubben på sociala medier under tisdagens presentation.

Avtalet gäller i första hand till 23 september, och innebär en ny chans i den finska högstaligan. Det var därifrån Västerås IK värvade Korhonen inför 2024/25-säsongen. Efter andra året, där Oliver Håkanson klev in sent, blev det dock ingen fortsättning.