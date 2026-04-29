Det var skrällarnas dag på U18-VM. Sveriges Småkronor slog ut ett favorittippat Kanada samtidigt som USA chockerande föll mot Lettland. Här utser Steven Ellis onsdagens främsta svenskar i kvartsfinaltriumfen mot kanadensarna.

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Om du gillar dramatik fick du verkligen din beskärda del av den i dag under U18-VM i ishockey i Slovakien.

Tjeckien, Lettland, Slovakien och Sverige är de fyra lagen som går vidare till fredagens semifinaler efter att ha besegrat Finland, USA, Danmark respektive Kanada i kvartsfinalerna.

Tjeckerna blev utspelade skottmässigt av Finland, men tog sig ändå vidare till semifinal tack vare en lysande målvaktsinsats av Martin Psohlavec. Kanada fick samtidigt sin guldsvit bruten efter Sveriges 4–2-seger. Slovakien fortsatte sin starka turnering på hemmaplan och körde över Danmark med 7–1 i en match som aldrig var särskilt jämn.

Den mest uppseendeväckande historien var dock Lettlands skrällseger mot USA. Lettland hade aldrig tidigare besegrat amerikanerna, men var i ledning hela matchen och vann till slut med 5–2.

Nedflyttningsmatchen inledde dagen, där Tyskland och Norge möttes i en direkt avgörande match där vinnaren tar allt. Norge gjorde två mål och skaffade sig ett fint övertag, men Tyskland svarade med tre raka mål och gick upp till 3–2 med cirka fem minuter kvar. Tyskarna drog dock på sig två sena utvisningar, vilket gav Niklas Aaram-Olsen chansen att fullborda vändningen med ett hattrick och säkra segern med 4–3. Tyskland åker därmed ur och ersätts av Schweiz 2027, medan Norge blir kvar i högsta divisionen för femte året i rad.

Kanada – Sverige 2–4

Kanadas svit av VM-guld stannar vid två år efter att laget förlorade med 4–2 mot Sverige på onsdagen.

I och med förlusten har Kanada misslyckats med att vinna guld i båda de stora U18-turneringarna – inklusive Hlinka Gretzky Cup i augusti – som de deltog i för första gången sedan 2019. Kanada tog brons i Hlinka och bröt därmed sin tre år långa guldsvit i den turneringen.

Sverige, å sin sida, har nu chansen att ta medalj för åttonde turneringen i rad efter att ha vunnit silver i Frisco, Texas, i fjol. Svenskarna tog sitt första guld 2019 och följde upp det med ytterligare ett i Tyskland 2022.

Kanada var aldrig i ledning mot Sverige och hamnade tidigt i ett 0–2-underläge, innan laget kämpade sig tillbaka och kvitterade i den andra perioden. Två mål från Nils Bartholdsson i den tredje perioden avgjorde till slut matchen till Sveriges fördel. Kanada missar därmed kvartsfinal för första gången sedan 2022.

Matchens bästa spelare:

Kanada

#11 Tynan Lawrence, C: Jag har inte varit särskilt förtjust i Lawrences turnering överlag, men det här kändes som en mer betydelsefull insats. Hans assist till 2–2-målet var riktigt fin – och något vi har vant oss vid att se från honom. Lawrence spelade sin bästa hockey i den andra halvan av matchen när svenskarna började stressa med pucken, vilket gav honom möjlighet att vinna fler närkamper.

#14 Mathis Preston, FW: Preston har varit Kanadas bästa spelare den senaste veckan, och jag är inte säker på att det ens är nära. Vancouver Giants-stjärnan har visat upp sin spelförmåga match efter match och stod för en fantastisk passning som ledde till 2–1-målet. Preston är så smart och skicklig, och han har förmågan att vända en match på ett ögonblick.

#26 Maddox Dagenais, FW: Det här var Dagenais bästa match i turneringen. Han gjorde Kanadas första mål och jobbade sedan hårt längs sargerna för att bidra till 2–2. Han kämpar hårt, och när han verkligen sätter fart är han svårstoppad. Men i dag var det framför allt hans fysiska spel som stack ut, särskilt när matchen tajtade till sig och tiden började rinna ut.

Sverige

#1 Kevin Törnblom, MV (2027): Törnblom fick mycket att göra i slutskedet av matchen – och han levererade. Turneringen har varit lite ojämn för honom, men han gjorde ett bra jobb med att kontrollera returer och styra bort pucken från farliga ytor. Jag upplevde inte att han var lika stressad som i tidigare matcher. Hans siffror har varit svajiga på alla nivåer i år, men det här var definitivt en stabil insats.

#2 Axel Elofsson, B: Jag gillade inte Elofssons start på turneringen, men han har väckt mitt intresse igen de senaste två matcherna. Han är en liten men skicklig back som är mycket bra på att få pucken mot mål, särskilt i powerplay. Han assisterade till 1–0-målet och bröt sedan ett anfall i nästa byte. Elofsson är en imponerande pucktransportör från blålinjen, men fastnade tidigt i turneringen i att försöka göra lite för mycket – eller i vissa fall för lite. De senaste två matcherna har han spelat betydligt mer effektivt.

#4 Malte Gustafsson, B: Gustafsson hade nog gärna velat ha tillbaka Kanadas andra mål. I övrigt gjorde han ett utmärkt jobb med att sätta press på de snabba kanadensarna. Han spelade nästan 19 minuter under de två första perioderna – tränarstaben visade tydligt förtroende för hans defensiva kvaliteter. Jag tycker att turneringen stärkte hans draftaktier, eftersom den visade att han kan vara lugn och samlad under press. Gustafsson noterades också för en andrapassning på det matchavgörande målet.

#11 Alexander Command, C: Command stod för ännu en mycket stark insats. Han hade tre skott redan i den första perioden och gjorde dessutom ett mål som senare dömdes bort. Han var också delaktig i uppbyggnaden till 3–2-målet. Han är en stark tvåvägsspelare, och även om han lämnade matchen poänglös vill jag hävda att han var en av Sveriges viktigaste forwards.

#14 Nils Bartholdsson, FW: Den allra viktigaste kan dock ha varit Bartholdsson. Han gjorde det matchavgörande målet i powerplay och satte sedan en puck i tom kasse. Det var välförtjänt sett till hur ofta han skapade farliga lägen under matchen. Vilket stort ögonblick för ytterforwarden.