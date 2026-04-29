SHL-talangens galna show – frälste Norge med hattrick

Niklas Aaram-Olsen höll Norge kvar i U18-VM:s högsta division med ett hattrick i nedflyttningsmatchen mot Tyskland. Matchen slutade 4-3 efter att Örebro-talangen skjutit det avgörande målet med 20 sekunder kvar.

Norge har för fjärde året i rad lyckats kvala sig kvar i den högsta divisionen av U18-VM. Norrmännen hade inte vunnit en enda match i turneringen och ställdes mot Tyskland i ett möte där vinnaren stannar kvar i A-divisionen och förloraren får börja om längre ner i systemet.

Då var det också Norge som kom ut klart bäst.

Marcus Saether gjorde 1-0 i den första perioden innan de även utökade till 2-0 bara 28 sekunder in i den andra akten. Det var då Niklas Aaram-Olsen som gjorde sitt första mål i matchen, assisterad av lagkompisen i Örebro, Benjamin Haglund, samt Färjestads Philip Tollefsen, född 2010.

Tyskland kom sedan tillbaka i matchen och gjorde både 2-1 och 2-2, där båda målen gjordes av Max Calce. I den tredje perioden var det sedan Tyskland som fullbordade sin vändning. Med sex minuter kvar att spela gjorde Luis Becker 3-2. Där och då såg det ut som att tyskarna skulle överleva matchen och kvala sig kvar i A-VM.

Men med drygt en minut kvar kom kvitteringen från Norge. Det var då Niklas Aaram-Olsen som klev fram igen. I powerplay pricksköt han in 3-3 och matchen såg ut att gå mot en förlängning. Men då klev forwarden fram igen och prickade in 4-2 med 23 sekunder kvar att spela.

Ett mål som räckte för att hålla kvar Norge i högsta divisionen.