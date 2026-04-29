Småkronorna är klart för semifinal – efter jättedrama i kvartsfinalen mot Kanada.

Efter flera omdiskuterade målsituationer, klev en av Sveriges stora forwardstalanger fram.

Till slut blev Nils Bartholdsson hjälte – med två sena mål i 4–2 segern i kvartsfinalen.

Nils Bartholdsson slog till två gånger om i slutet. Foto: SVT/Bildbyrån

Småkronorna stod för en jätteperiod i inledningen av kvartsfinalen mot Kanada. Efter mål från Olle Karlsson och Ludvig Andersson hade man med sig en välförtjänt tvåmålsledning in i periodpaus ett.

Tidigt i den andra perioden reducerade sedan Kanada, men Småkronorna återhämtade sig och hittade fram till 3–1 i matchen då cirka halva perioden var spelad.

Trodde de flesta.

Men stortalangen Alexander Commands mål blev bortdömt efter en lång granskning. Anledningen var en situation framför målet där Marcus Nordmark hamnade i något av en brottningsmatch med en kanadensisk back, något som ansågs störa Gavin Betts i målet.

Hakades av motståndaren: ”Du måste träffa klubban”

Tyvärr för svensk del kom sedan en kanadensisk kvittering med bara en sekund kvar på perioden. Återigen skulle situationen bli föremål för granskning och diskussion.

Malte Gustafsson hakades upp av en kanadensisk forward, tappade pucken och till slut lyckades Kanada få fram pucken Callum Croskery.

Backen gjorde inga misstag och trädde in pucken i mål.

– Han får klubban rakt på handsken där, du kan ta bort klubban men då måste du också träffa klubban, säger Chris Härenstam i SVT.

– Det kunde mycket väl ha blivit en kanadensisk utvisning där.

Malte Gustafsson hakades – precis innan målet. Foto: SVT

I den tredje perioden fick Sverige sitt andra powerplay i matchen, med mindre än tio minuter kvar att spela. Då högg Nils Bartholdsson till med ett välriktad direktskott från mitt i slottet och den ställde Betts rejält i målet.

Efter att Betts lämnat kassen i slutminuterna blev samma Nils Bartholdsson hjälte – med sitt andra mål i matchen. Rögle-talangen skickade därmed ut Kanada ur U18-VM – och nu är Småkronorna kvalificerade för semifinal.