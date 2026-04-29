Superfiaskot: USA åker ur U18-VM – förlorade mot Lettland

Inget Kanada, inget Finland och inget USA.

Småkronorna har nu bara en stornation kvar att besegra, i form av Tjeckien, i jakten på guldet i U18-VM.

Det står klart sedan USA, som tidigare krossade Sverige med 1–9 (!), rasat ur efter förlusten mot Lettland på onsdagen.

Onsdagen har bjudit på högklassig underhållning och dramatik i form av kvartsfinalerna i U18-VM. Först slog Tjeckien ut Finland i en tajt match, innan Sverige skrällde och slog ut Kanada efter seger med 4–2. En bragd du kan läsa mer om här!

Senare på onsdagen står det nu klart att en tredje stornation missar medaljchans – i form av USA. Det här är ändå den största knallen, då Lettland tog ledningen efter tio minuter och höll den sedan hela vägen in i mål.

Superfiaskot ett faktum för USA

Efter Martins Klaucans 1–0 mål fyllde Ricards Rutkis på till 2–0 i powerplay i den andra perioden. När USA efter blott 8.39 av den avslutande perioden reducerade till 1–2, hade man gott om tid att pusha för seger. Men Lukas Zajics mål för stornationen höll inte länge. För bara drygt två minuter senare gjorde Magnuss Avotins 3–1 för Lettland.

I öppen bur, med hela 4.15 kvar, gjorde Martins Klaucans sitt andra mål till 4–1. Storskrällen var därmed nära – för att inte säga ett faktum redan då. USA lyckades reducera och höll forceringen i gång nästan hela vägen. Men i öppen bur lyckades Lettland avgöra till 5–2.

USA var därmed utslaget – bara fyra dagar efter man besegrat Sverige med hela 9–1 (!). Ett Småkronorna som får fortsätta kämpa för guld där semifinalmotståndet blir klart senare i kväll.

I skrivande stund leder Slovakien med 4–0 mot Danmark, vilket innebär att allt pekar på att Småkronorna ställs mot Tjeckien medan Slovakien och Lettland slåss om andra platsen i finalen.

USA:s förlust var deras blott tredje efter ordinarie tid i U18-VM sedan 2015.