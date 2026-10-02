Oskar Olausson blir borta en tid efter olyckliga skadan.

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Det var inför gårdagens match mellan Frölunda och Brynäs som forwarden Oskar Olausson plötsligt fick kasta in handduken. Han kom därmed inte till spel i matchen.

Nu bekräftar Frölunda att Olausson har drabbats av en skärskada i fingret som gör att han tvingas till en operation.

– Han kommer att bli borta – och det kan bli ett tag. Men jag kan inte säga exakt hur länge, säger tränaren Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Ohlsson menar att han lider med 23-åringen som ser ut att vara borta en tid för Göteborgsklubben.

– Det var otur som fan. Han var verkligen på väg åt rätt håll, så det är väldigt oturligt, säger Frölundacoachen.

Oskar Olausson om olyckliga skadan "För jävla tråkigt"

Oskar Olausson skar sig på en skridskoskena innan gårdagens match. Såret var så pass att en sena i fingret hade skurits av och Olausson har därför tvingats till handkirurgen för operation.

– Det är jäkligt olyckligt, alltså. Det är inte alls kul, säger Oskar Olausson till Göteborgs-Posten.

Det är dock ännu okänt när Olausson kan vara tillbaka i spel igen för Frölunda.

– Det är för jävla tråkigt, alltså. Jag kan inte kommentera exakt i detalj vad som hände, men jag förstår att du frågar. Läkarna på handkirurgen har inte snackat med sjukgymnaster och läkare hos oss, så jag får se vad som händer och hur lång tid det tar, säger han.

Oskar Olausson vände hem till Sverige inför årets säsong efter fem säsonger i Nordamerika. Han har inlett säsongen med 0+1 på tre SHL -matcher och petades bland annat av Frölunda i hemmamatchen mot Färjestad men hade sedan kommit tillbaka in i laguppställningen igen. Nu tvingas han dock till vila på grund av skadan i fingret.