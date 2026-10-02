Bröt mot flaggförbudet – AIK straffas med dyra böter

AIK straffas efter användningen av flaggor på sina hemmamatcher.

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Det var i april 2026 som Tävlingsnämnden beslutade att belägga AIK med ett fem matcher långt förbud mot supporterartiklar, såsom flaggor, på grund av tidigare förseelser. Förbudet skulle gälla under perioden 18 september till 9 oktober 2026. AIK överklagade beslutet till Svenska Ishockeyförbundets överklagandenämnd, men fick inte prövningstillstånd.

Trots förbudet stannade inte flaggorna och banderollerna hemma. I både premiärmatchen mot MoDo 18 september samt i hemmamatchen mot Kalmar 21 september noterades och dokumenterades flera fall där supporterartiklar, främst i form av flaggor, användes på AIK:s ståplatssektion. Bland annat användes flera flaggor i ett stort tifo som AIK-klacken höll upp inför premiären mot MoDo.

AIK:s kritik mot flaggförbudet

AIK är dock kritiska mot flaggförbudet.

”Ett sådant förbud riskerar att skapa en situation som är svår att kontrollera och som i sig kan medföra ökade säkerhetsrisker både på och utanför arenan. Besökare kan komma till arenan och ha med sig mindre flaggor eller annan supporterrelaterad merchandise där det både är svårt att dra en gräns men också skapar onödig frustration i köerna”, skriver klubbens vd Stefan Gustavson i ett yttrande till disciplinnämnden.



Svenska Ishockeyförbundets tävlingsavdelning lämnade in två anmälningar mot klubben. I sitt yttrande vidgick AIK att beslutet inte följts, men hävdade bland annat att det ursprungliga straffet inte stod i rimlig proportion till den aktuella händelsen. Klubben pekar även på potentiella säkerhetskonsekvenser som ett aktivt ingripande från klubbens sida skulle ha kunnat medföra på läktaren.

AIK straffas – tvingas böta 75 000 kronor

Disciplinnämnden köper dock inte klubbens argument. I sitt beslut slår nämnden fast att AIK inte vidtagit några konkreta åtgärder för att säkerställa att förbudet efterlevdes, och att man därmed underlåtit att rätta sig efter rådande beslut.

AIK Hockey straffas därmed med böter och tvingas betala 75 000 kronor för de två överträdelserna.

"Vad AIK framfört om bristande likabehandling i förhållande till påstådda förseelser från andra likvärdiga klubbar, de konkreta säkerhetskonsekvenser som ett försök att efterleva förbudet påstås skulle innebära samt klubbens ansvar för enskilda personers agerande medför ingen annan bedömning i detta fall", skriver disciplinnämnden i beslutet.

AIK har nu 30 dagar på sig att betala bötesbeloppet, men beslutet kan också överklagas till Riksidrottsnämnden