Är det kris i Södertälje SK?

Andreas Johansson och hans Södertälje SK är inne i en riktigt tuff trend. Foto: Jonathan NÃ¤ckstrand / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

SE & LYSSNA HÄR: YouTube | Spotify | Apple Podcast | Instagram |

Se All In Hockey i videospelaren ovan!

Efter en lovande start på säsongen har Södertälje SK hamnat i utförsbacke i Hockeyallsvenskan . Tre raka nederlag gör att man sladdat ned till en niondeplats i tabellen med sju inspelade poäng på sex matcher.

Den hittills klart värsta insatsen kom i Uppsala på onsdagen då ett håglöst SSK föll med 0–4 mot Almtuna IS efter att ha förlorat skotten med 4–17 i första perioden.

Matchen i Gränbyhallen har skapat oro och frustration bland supportrar, och återigen är tränaren Andreas Johansson föremål för kritik. Samma sak skedde förra säsongen där laget underpresterade under tre fjärdedelar av säsongen innan en stark avslutning och en fin slutspelsinsats gav dem godkänt.

Sitter Andreas Johansson löst i SSK?

I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin den plötsliga kris som Sportklubben ställs inför tidigt på säsongen.

– Mot Almtuna var det inte nära, de var inte förberedda, de var inte där, säger Helber.

– Vi har en situation i SSK där Andreas Johansson var ganska kritiserad som tränare redan förra säsongen. Det var en berg- och dalbana innan de avslutade bra och gick till semifinal. Men vad tror du om Johansson, är hans jobb i fara, frågar Bodin.

– I Södertälje är det alltid i fara, skulle jag säga, svarar Helber. Det är en organisation som jagar stabilitet och ser sig som på väg mot SHL. Andreas är en rak och öppen person som säger vad han tycker. Han har inga problem att skrika och gapa. Han syns, han hörs och är en intressant person och därmed blir han någon man alltid kan kritisera.

– En enkel måltavla, undrar Bodin

– Ja, en enkel måltavla, svarar Helber. Södertälje har ett bättre lag än de visat med sitt spel. Jag gissar att de sitter i omklädningsrummet och säger "kom igen nu, boys! Vi måste upp, så här kan det inte vara!"

SSK möter Östersunds IK hemma i Scaniarinken under fredagskvällen.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.