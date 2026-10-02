Sportchefen: "De som är på isen nu som ska göra det"

Inga nyförvärv är aktuellt för MoDo och Henrik Gradin.

Säsongen har bara börjat men MoDo Hockey är redan skadedrabbat. Sedan innan har Måns Carlsson gått ut med att han blir borta på obestämd tid på grund av magproblem. Marcus Karlberg blir borta tre månader och nyförvärvet Troy Bourke har också varit borta. Detta fick sportchef Henrik Gradin att agera och låna in Anton Lundmark till matchen mot Vimmerby HC.

För Örnsköldsviks Allehanda förklarar han att de inte ska värva spelare bara för sakens skull.

– Truppen är ett levande dokument. Vi tittar på olika sätt att försöka förstärka truppen och just nu kanske det i så fall handlar om ett korttidslån. Men det är de som är på isen nu som ska göra det, säger Gradin.

Henrik Gradin: "Att vi inte lär oss av det är lite sådär"

Innan säsongen värvades nordamerikanen Jackson Jutting som en av de som skulle leda MoDos offensiv. Han har inte gjort något mål på de första sex matcherna. Istället har de varit den unga Los Angeles Kings draftade Elton Hermansson och Carl Mattsson som stått för den största offensiva produktionen. Gradin tycker inte laget är så "spetsigt" som de hade förväntat sig.

– Vi har inte den typen av lag där det ska se fint och snyggt ut. Jag tycker man ser i de få målen vi gör att de kommer från skott med styrningar och tilltrasslade situationer. Att vi inte lär oss av det kan jag tycka är lite sådär.

För mycket förtroende på Hermansson och Sundström?

Både Elton Hermansson och Milan Sundström har fått mycket förtroende under början av säsongen. Talangerna har fått spela i första och andra linan samt första formationen för powerplay. Gradin förklarar att de finns andra i laget med mycket mer erfarenhet som måste gå in och göra jobbet istället för de yngre som ska komma in i seniorhockeyn. Det kan också ge för mycket tyngd på Hermansson och Sundström.

– Ja men det kan nog påverka alla på ett sådant sätt, det tror jag. Men jag tror att Elton som var med i fjol klarar av det. Sen lägger vi ingen press på Milan Sundström, utan vi vill att han ska lära sig seniorspelet på ett bra sätt och det kommer också ta tid.

MoDo spelar sin nästa match ikväll mot Visby/Roma på Gotland. Då är Lundmark fortfarande aktuell på lån från Timrå.