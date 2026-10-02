Erika Holsts damkronor flyger fram i Euro Hockey Tour.

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I onsdags vann Tre Kronor Dam med 5-0 mot Schweiz sedan 18-årige Tilde Grillfors fullbordat ett hattrick samtidigt som målvakten Lisa Jönsson höll nollan i debuten.

Under fredagen väntade den andra matchen i veckans Euro Hockey Tour-turnering i Finland, och då blev det en ny förkrossande seger för Sverige. Det blev nämligen 5-0 igen.

Ebba Hedqvist gav Sverige ledningen i första perioden och bara 15 sekunder senare utökades ledningen genom Michelle Löwenhielm vilket tvingade Tjeckien att ta timeout.

I andra perioden satte Damkronorna också 3-0 efter en riktigt fin aktion av Hanna Thuvik som stötte in pucken över lagkamraten från Brynäs, Klara Peslarova, som vaktade Tjeckiens mål. I tredje perioden dödade Sverige sedan av matchen helt och hållet.

Ny storseger för Damkronorna

Josefin Bouveng klev in i handlingarna och satte först 4-0 i powerplay och bara ett par minuter senare slog Bouveng till igen genom att sätta 5-0 vilket även blev slutresultatet. Tjeckien bytte ut målvakten Klara Peslarova vid ställningen 5-0 och lyfte sedan upp spelet i jakten på att spräcka Sveriges nolla.

Emma Söderberg stod dock för en oerhört stark insats mellan stolparna och gjorde flera högklassiga räddningar. Söderberg räddade alla 32 skott hon fick på sig och höll därmed nollan i matchen när Sverige vann med 5-0.

I augusti vann Damkronorna den första turneringen under Erika Holsts ledarskap i Schweiz. Nu har landslaget också fått en drömstart med två raka vinster och 10-0 i målskillnad på två matcher i Finland. I morgon väntar en potentiellt avgörande match mot just värdnationen Finland i kampen om turneringssegern.

Nästa månad spelas sedan Lidl Hockey Games i Södertälje som ett sista genrep inför VM som spelas i november.

Sverige – Tjeckien 5–0 (2-0,1-0,2-0)

Sverige: Josefin Bouveng 2, Ebba Hedqvist, Michelle Löwenhielm, Hanna Thuvik.

Tjeckien: –