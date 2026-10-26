TV-puckens släktskap: pappor, syskon och kusiner

Det finns flera starka släktkopplingar i årets TV-pucken.

Foto: Bildbyrån & Arkiv.

TV-pucken avgörs på söndag i Örnsköldsvik. Det är fortfarande inte helt klart vilka lag och spelare som tar sig dit. Klart är däremot att det som vanligt har varit ett par efternamn som har stuckit ut. Flera av spelarna har kända pappor, syskon och kusiner.

Här kollar vi närmare på några av spelarna i årets turnering som har starka släktkopplingar.

Albin Abris Ek, Dalarna

Efternamnet Abris är ett av de mest klassiska i Dalarna . I år är det Christers barnbarn Albin Abris Ek som är med i turneringen. Med tre SM-guld, en Guldpuck och fem VM-medaljer är målvakten en legendar både i svensk hockey och i distriktet.

Albin, däremot, är en skicklig back.

Viktor Lundqvist Ottordahl, Göteborg

Bröderna Lundqvist är två moderna legendarer i Göteborg . Här har vi Joel Lundqvists son. Pappa fick nyligen tröjan i taket i Scandinavium och är odödlig i staden. Han är deras största spelare i modern tid och har satt ett avtryck på svensk hockey som få andra.

Viktor Lundqvist Ottordahl är en oerhört skicklig offensiv forward. Inte minst sticker han ut i sin förmåga att sätta upp medspelarna i bra lägen.

Joel Lundqvist.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Alexander Brunnström, Skåne

Känns namnet Brunnström bekant?

Det här är nämligen Fabian Brunnströms son. För er som inte kommer ihåg honom var det en oerhört intressant resa han gjorde. Han gick från Hockeyettan och spel med Borås till att göra hattrick i NHL-debuten – på mindre än två år.

Med spel i Färjestad, Leksand och Frölunda har han representerat några av Sveriges mest klassiska klubbar. Nu är Alexander Brunnström på väg fram i ett mycket starkt skånskt TV-puckslag .

Loui Oldéen, Stockholm

Pappa Björn Oldéen är ett känt ansikte och namn i hockey-sfären. Han är starkt förknippad med SHL i sitt jobb på TV4. Som både en programledare och kommentator syns han mycket i och runt vår högsta liga.

Sonen Loui Oldéen är nu en intressant back på väg fram i Stockholm .

Theodor Hermansson, Västerbotten

Har Mora IK som moderklubb men följde med pappa Daniel Hermansson till Skellefteå. Pappa är huvudtränaren i Sveriges bästa hockeylag. Redan första säsongen i Västerbotten tog "Hempa" Saik till ännu ett guld.

Nu är sonen Theodor Hermansson på väg fram i Västerbotten, som stormar mot ett slutspel. Där är forwardstalangen också en ledande spelare.

Guldcoachen Daniel Hermansson.

Foto: Bildbyrån.

Liam Helmersson, Västerbotten

Pappa Per Helmersson var med och tog upp Skellefteå till SHL. Under karriären blev det över 400 matcher i Hockeyallsvenskan för den tidigare backen.

Liam Helmersson är nu en skicklig center som har tagit en stor roll i Västerbotten.

Oscar Jatko, Västerbotten

Här kanske inte efternamnet är så bekant utanför Västerbotten. Men en offensivt skicklig back från Malmberget kanske låter bekant?

Det här är nämligen Axel Sandin Pellikkas kusin. Oscar Jatko är en liknande spelartyp som sin äldre kusin och skiner inte minst i powerplay.

Mario Lavander, Norrbotten

För er som kommer ihåg Mats Lavander är det här hans son. SM-guldvinnaren gjorde över 300 matcher i Elitserien/SHL och spelade för Brynäs, Björklöven och Luleå i sin karriär. Mario Lavander är precis som pappa forward. För 21 år sedan spelade Mats också TV-pucken för Norrbotten .

Fabian Zackrisson, Östergötland

Pappa Mattias Zackrisson är assisterande tränare i Linköpings SHL-lag, och farbror Patrik Zackrisson är kapten i Leksand. Fabian Zackrisson har därmed mycket att brås på.

Han själv är en pålitlig back och är kapten för Östergötland .

Patrik Zackrisson spelar fortfarande i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Signe Fasth, Småland

I Växjö, Småland och nästan hela Sverige klingar efternamnet bekant. Viktor Fasth är en modern målvaktsikon som har två SM-guld, fyra "Honken Trophy", ett VM-guld och en Guldpuck på sin meritlista. Han har även meriter från NHL.

Signe Fasth är nu hans dotter som är en mycket skicklig forward i Småland . Hon spelade TV-pucken redan förra året och är ett spännande framtidsnamn.

Maja och Tilda Thelander, Värmland

Under 10-talet var Martin Thelander kapten i Karlskoga under flertalet säsonger. Han personifierade "Bofors-andan" som det pratades mycket om då. Han spelade en bra bit över 500 matcher i klubben. Nu är också hans tvillingdöttrar på väg fram.

Maja och Tilda Thelander är nyckelspelare på varsin position. Maja spelar som back samtidigt som Tilda är en offensivt begåvad forward. De båda går nu för att vinna en andra raka TV-puck åt sitt Värmland .

Matilde Skröder

Pappa Per-Åge Skröder är en ikon i MoDo och tränar till vardags klubbens damlag i SDHL. Han är även huvudtränare för Ångermanlands pojklag.

I flicklaget finns också dottern Matilde Skröder. Där är hon en viktig spelare för Ångermanland , och var en del av laget redan förra säsongen när de tog sig till en semifinal.