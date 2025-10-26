Vilka spelare ska vi hålla koll på och vad blir nycklarna för de olika distrikten? Hockeysverige.se ger er det hetaste inför kvartsfinalerna i TV-pucken – med analys av samtliga lag. Idag: Mötet mellan Norrbotten och Stockholm Nord.

”Där har Norrbotten ett övertag”

Spelarna att hålla kolla på: ”Det största hotet”

Det kan avgöra: ”Bland de bästa lagen där”

Torsdagen 30 oktober släpps pucken för första gången i pojkarnas slutspel av TV-pucken 2025. Bucklor ska lyftas och högar ska skapas, men för att kunna börja drömma om detta krävs till en början en seger i kvartsfinalen.



I denna text kommer vi att fokusera på matchen mellan Norrbotten och Stockholm Nord, en kvartsfinal där ett av gruppspelets absolut starkaste försvar ställs mot det gäng som stod för flest mål framåt av samtliga 24 tävlande distrikt.



För att bryta ner detta möte distrikten emellan kommer här en analys av lagdelarna i båda lag, tre spelare att hålla koll på och tre nycklar för mötet.



Nedsläpp sker 12:10 den 30 oktober i Hatstore Arena, Kalmar.



Observera: Åsikterna i denna text är skribentens.



