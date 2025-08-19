Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Norrbotten.

Nästa Ihs Wozniak: ”Står stadigt på egna ben”

De ska visa vägen: ”Kommer att bli en nyckelspelare ”

” Tvillingarna hyllas: ”Du får allt av dem”

Styrkan: ”Det sticker ut med den här kullen”

Hur går det för Norrbotten i TV-pucken 2025? Foto: Bildbyrån (montage).

Ett snöpligt kvartsfinaluttåg mot skällaget Södermanland 2023, och ett missat slutspel 2024. Efter succéåret då Norrbotten tog sin första titel på 37 år i TV-pucken, har resultaten varit blandade för distriktet, men med hjälp av de mindre föreningarna i länet tar man nu ny sats med en stark kull.



Hans Kenttä, tvillingbror till Per Kenttä (sportchef i Björklöven) har tagit över ansvaret, och menar att spelarna födda 2010 har alla förutsättningar för att ta sig långt i årets turnering.



– Tittar vi på truppen generellt så är det en stark årskull och många spelare är väldigt bra skolade. Där måste jag lyfta fram spelarutvecklingen i de mindre föreningarna. Kollar du på nuvarande förening är huvudparten från Luleå Hockey, men tittar man bakåt så kommer spelarna från länets mindre föreningar. Ledarna i den här årskullen har jobbat väldigt väl med spelarutvecklingen, säger nye huvudtränaren.



I grupp C, som i år spelas i Malmberget, ställs Norrbotten mot Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Västerbotten, Ångermanland och SIF-laget.



Tillsammans med Hans Kenttä går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.