TV-pucken 2025: Stockholm Nord – kommentarer om ALLA spelare
Följ HockeySverige på
Google news
Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.
Idag, på pojksidan: Stockholm Nord.
- Det talar för guld: ”Tycker mig kunna se det även i år”
- Nyckelspelarna: ”Otroligt bra över hela banan”
- Nästa Leijonhielm: ”En bärande spelare i det offensiva”
- Styrkan: ”Så länge jag varit med så har vi inte haft det”
Viggo Björck, Marcus Nordmark, Eric Nilson, Melvin Fernström, med fler. Med spelare som dessa representerade i Stockholm Nord, genom åren, är det lätt att förstå varför distriktet ofta nämns bland guldkandidaterna i TV-pucken – men när turneringen 2025 nu är runt hörnet jagar man faktiskt revansch.
Mästarna från 2016, 2019, 2020, 2021 och 2023 föll nämligen mot Småland i fjolårets semifinal och slutade fyra efter bronsmatch-förlust mot Stockholm Syd.
Nu har Johan Sörman och gänget tagit nya tag mot ett nytt slutspel, med en styrka i truppen som huvudtränaren menar påminner om den Stockholm Nord haft under guldåren.
– Jag tycker mig kunna se det även i år, säger Johan Sörman.
I grupp B, som i år spelas i Stockholm, ställs Stockholm Nord mot Stockholm Syd, Gotland, Södermanland, Uppland och Östergötland.
Tillsammans med Johan Sörman går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.
Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.
Den här artikeln handlar om: