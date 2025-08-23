Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Stockholm Nord.

Det talar för guld: ”Tycker mig kunna se det även i år”

Nyckelspelarna: ”Otroligt bra över hela banan”

Nästa Leijonhielm: ”En bärande spelare i det offensiva”

Styrkan: ”Så länge jag varit med så har vi inte haft det”

Viggo Björck, Marcus Nordmark, Eric Nilson, Melvin Fernström, med fler. Med spelare som dessa representerade i Stockholm Nord, genom åren, är det lätt att förstå varför distriktet ofta nämns bland guldkandidaterna i TV-pucken – men när turneringen 2025 nu är runt hörnet jagar man faktiskt revansch.



Mästarna från 2016, 2019, 2020, 2021 och 2023 föll nämligen mot Småland i fjolårets semifinal och slutade fyra efter bronsmatch-förlust mot Stockholm Syd.



Nu har Johan Sörman och gänget tagit nya tag mot ett nytt slutspel, med en styrka i truppen som huvudtränaren menar påminner om den Stockholm Nord haft under guldåren.



– Jag tycker mig kunna se det även i år, säger Johan Sörman.



I grupp B, som i år spelas i Stockholm, ställs Stockholm Nord mot Stockholm Syd, Gotland, Södermanland, Uppland och Östergötland.



Tillsammans med Johan Sörman går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.