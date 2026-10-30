Spelarna som stack ut mest i TV-puckens kvartsfinaler

HÄGGLUNDS ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Västmanland , Skåne , Stockholm och Göteborg .

Den nervösa TV-debuten är avklarad i TV-pucken, och till slut har vi fyra pojklag som gör upp om den ärofyllda bucklan, men vilka var egentligen spelarna som stack ut lite extra när de skickade sina distrikt vidare i turneringen?

I Framtidens stjärnor gästas nu Simon Eld och Martin Jansson av Eliteprospects juniorexpert Jimmy Hamrin för att svara på just den frågan, summera fredagen, samt blicka framåt mot semifinalerna.

Högst upp på agendan hamnar Västmanland som är i semifinal för första gången på 22 år, och det mycket tack vare hela TV-puckens poängkung Gustav Grundström.

– Han är jätteskicklig. Han spelar väldigt intensiv hockey. Han vill skapa saker hela tiden, han jobbar bra åt båda håll, och bidrar också med bra forecheck. Han jobbar hårt både med och utan puck, och är väldigt skicklig på att driva spelet, säger Hamrin.

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