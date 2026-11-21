Drew Doughty.

Foto: The Canadian Press/Alamy

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Drew Doughty har spenderat hela sin NHL -karriär i Los Angeles Kings . Till sommaren löper veteranens kontrakt med klubben ut, men stjärnbacken har inga planer på att lämna.

För Sportsnet berättar Doughty att han är beredd att mer än halvera sin lön, som den här säsongen ligger på elva miljoner dollar, för att få stanna och avsluta sin karriär i klubben.

– Kan de skriva ett kontrakt med mig på exempelvis fyra till sex miljoner dollar eller något i den stilen, samtidigt som jag fortfarande spelar mest av alla i laget, tycker jag att det är en riktigt bra deal för dem, säger Doughty till Sportsnet .

Har anställt stjärnagenten

Vid sin senaste kontraktsskrivning med Kings förhandlade Doughty själv fram åttaårsavtalet värt 88 miljoner dollar (900 miljoner kronor), men till sitt kommande kontrakt har backen anställt stjärnagenten Pat Brisson, som bland annat representerar Sidney Crosby , Nathan MacKinnon och Macklin Celebrini .

– Jag behövde någon som stod på min sida, säger Doughty.

Förra säsongen cirkulerade Doughtys namn i trejdrykten i samband med trade deadline, men någon flytt blev det inte för backen. Medan 36-åringen inte är helt skyddad från att bli inkluderad i en trejd, Doughty har en lista på sju klubbar dit han inte kan trejdas, är ambitionen att bli Kings trogen resten av karriären.

– Jag vill bara spela i en och samma tröja. Jag vill tillbringa resten av mitt liv i Los Angeles, även efter att jag har slutat spela. Jag menar, jag har redan tillbringat halva mitt liv i Los Angeles. Jag har bott där i… Det här är mitt 19:e år. Så jag tycker att det är fantastiskt att kunna tillhöra samma lag under hela karriären.

Spelar mest av alla i Kings

36-åringen draftades som andra spelare totalt i NHL-draften sommaren 2008 av Kings och tog plats i NHL-laget direkt samma höst. Totalt har han spelat 1 298 matcher, producerat 717 poäng och vunnit två Stanley Cup-titlar med klubben. Doughty har varit finalist till Norris Trophy, utmärkelsen som går till NHL:s bästa back, vid fyra tillfällen och han vann även priset 2016.

Inför den här säsongen utsågs Doughty till ny lagkapten i Los Angeles efter att den tidigare kaptenen Anze Kopitar varlt att avsluta sin karriär. Den här säsongen har Doughty producerat åtta poäng (1+7) på 19 matcher för Kings, samtidigt som han snittar mest istid av alla i laget med närmare 22 minuters istid per match.