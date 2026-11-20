Oskarshamn tog tag i taktpinnen direkt i den första perioden och spräckte nollan efter drygt fem minuter genom Calle Karlsson. Halvvägs in i akten drabbades Nybro av ett tungt avbräck då Joel Kant fick matchstraff för kneeing. Det utnyttjade hemmalaget genom Manuel Ågren som satte 2–0 i det efterföljande powerplay-spelet.

I mittperioden utökade Melker Eriksson till 3–0 efter förarbete från Matthew Brown och Daniyal Dzhaniyev. När sedan Calle Karlsson satte sitt andra mål för kvällen till 4–0 i den tredje perioden var saken helt klar.

Elias Stenman tröstmålade visserligen för Nybro i numerärt underläge kort därefter, men närmare än så kom inte gästerna. Emil Vuorio motade 32 av 33 skott i Oskarshamnskassen och säkrade derbysegern.

Matchfakta

IK Oskarshamn – Nybro Vikings IF 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

Första perioden:

1–0 (05.23) Calle Karlsson (Filiph Engsund, Manuel Ågren)

2–0 (17.27) Manuel Ågren (Calle Karlsson, Pontus Näsén) PP1

Andra perioden:

3–0 (32.09) Melker Eriksson (Matthew Brown, Daniyal Dzhaniyev)

Tredje perioden:

4–0 (53.07) Calle Karlsson (Filiph Engsund, Manuel Ågren)

4–1 (53.37) Elias Stenman (Filip Lennström) SH1

Skott: 34–33 (19–7, 9–11, 6–15) Utvisningar: IKO: 3x2 min. NYB: 1x2 min, 1x5 min + 20 min (Joel Kant). Publik: 2 420