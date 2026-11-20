Hemmalaget inledde bäst och tog ledningen tidigt i den första perioden när William Proos prickade in 1–0 i numerärt överläge. Vimmerby replikerade dock psykologiskt tungt i slutminuten av akten då Kevin Wennström kvitterade till 1–1 i numerärt underläge. I mittperioden tog gästerna även ledningen genom Hugo Lejon, framspelad av Kalle Carlsson och Oskar Lindgren.

Östersund jagade kvittering genom hela slutperioden och fick till slut utdelning med 4.30 kvar på klockan. Återigen var det William Proos som höll sig framme och satte 2–2.

Bara drygt en minut senare drabbades Vimmerby av en utvisning för high sticking. Östersund tog timeout och utnyttjade det efterföljande powerplay-spelet när Leo Sundqvist skickade in det matchavgörande 3–2-målet med 1.40 kvar att spela.

Matchfakta

Östersunds IK – Vimmerby HC 3–2 (1–1, 0–1, 2–0)

Första perioden:

1–0 (05.04) William Proos (Leo Sundqvist, Daniel Öhrn) PP1

1–1 (19.19) Kevin Wennström (utan assisterande) SH1

Andra perioden:

1–2 (24.00) Hugo Lejon (Kalle Carlsson, Oskar Lindgren)

Tredje perioden:

2–2 (55.30) William Proos (Olle Norberg, Samuel Solem)

3–2 (58.20) Leo Sundqvist (Daniel Öhrn, Brett Budgell) PP1

Skott: 23–13 (9–7, 7–2, 7–4)

Utvisningar: ÖST: 0x2 min. VIM: 4x2 min.

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