Simon Edvinsson närmar sig en efterlängtad flytt, enligt David Pagnotta på The Fourth Period. Foto: Chris O'Meara/AP Photo/Alamy

Foto: Chris O'Meara/AP Photo/Alamy

Simon Edvinssons tid i Detroit Red Wings ser slutligen ut att gå mot sitt slut. Efter en längre tids spekulationer kan en trejd nu vara nära att bli verklighet.

Enligt David Pagnotta på The Fourth Period har trejddiskussionerna kring den svenske backen intensifierats och nått en punkt där Edvinsson själv förbereder sig på en flytt från Detroit.

23-åringen tränar på egen hand i väntan på att situationen ska lösas. Han har tidigare befunnit sig i Nashville, där han tränade med en tränare som rekommenderats av Filip Forsberg. Numera håller han till i Tempe, Arizona, där han tränar tillsammans med ett gäng tidigare NHL-spelare, däribland Petr Mrazek, Shane Doan och Michael Grabner, samt idrottare från Arizona State University.

Minst sex NHL-klubbar jagar Edvinsson

Enligt Pagnotta fortsätter Detroits general manager Shawn Horcoff att arbeta med trejdförhandlingarna. Nashville Predators och San Jose Sharks är två av klubbarna som bekräftats vara med i jakten på den svenske backen. Totalt ska minst sex NHL-lag fortfarande vara intresserade av att värva honom.

Någon exakt tidsplan är svår att slå fast, men Pagnotta uppger att flera källor runt NHL inte skulle bli förvånade om en trejd genomförs någon gång i mitten av nästa vecka.

Tiden börjar samtidigt bli knapp. Edvinsson måste skriva på ett NHL-kontrakt innan 1 december för att vara tillgänglig för spel i ligan den här säsongen. Det handlar om tio dagar innan ett kontrakt måste vara signerat.

San Jose Sharks har tidigare pekats ut som en av de främsta intressenterna. Diskussionerna mellan klubbarna uppges bland annat ha kretsat kring den unge centern Michael Misa, men Detroit ska ha krävt ytterligare ersättning i en sådan affär.

Uppges kräva 100 miljoner kronor per säong

Det finns dock ytterligare en viktig pusselbit för klubbarna som vill värva Edvinsson: hans kommande kontrakt.

Enligt Pagnotta uppges svensken sikta på ett avtal värt omkring 10–11 miljoner dollar per säsong – 100–110 miljoner kronor – med maximal kontraktslängd. En kortare kontraktslösning skulle däremot kunna innebära en lägre genomsnittlig årslön.

Nashville, Philadelphia Flyers och Seattle Kraken tillhör klubbarna som har lönetaksutrymme för att hantera ett så pass stort kontrakt. Andra intressenter, däribland San Jose, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, Anaheim Ducks och St Louis Blues, kan behöva göra sig av med spelare för att skapa utrymme – utöver att betala det höga pris som Detroit uppges kräva för backen.

Efter en utdragen process kan det alltså äntligen finnas en lösning i sikte. När Edvinssons framtid väl är avgjord kan Detroit dessutom åter rikta uppmärksamheten mot situationen kring lagets tidigare lagkapten Dylan Larkin, skriver Pagnotta.