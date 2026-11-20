Karlskoga kopplade greppet om matchen i slutet av den första perioden genom två snabba fullträffar inom loppet av 38 sekunder från Alexander Command och Travis Treloar. I en utvisningsfylld andraperiod skapade dock Västerås IK nerv i tillställningen. Adam Arvedson reducerade först till 1–2, och efter att Carson Golder utökat för gästerna i powerplay satte Simen Andre Edvardsen 2–3 i spel fem mot tre före paus.

I slutakten visade dock BIK Karlskoga klass och stängde matchen helt. Efter drygt fem minuters spel prickade Nicholas Pastujov in 2–4, framspelad av Travis Treloar och Jonatan Harju. Västerås plockade ut målvakten Benedikt Oschgan i slutet i ett försök att komma ikapp, men Pastujov fastställde i stället slutresultatet till 2–5 i tom bur. Måns Goos motade 26 av 28 skott i BIK-kassen.

Matchfakta

Västerås IK – BIK Karlskoga 2–5 (0–2, 2–1, 0–2)

Första perioden:

0–1 (15.56) Alexander Command (Oscar Lawner, Rikard Olsén)

0–2 (16.34) Travis Treloar (Lucas Ölvestad, Eero Teräväinen)

Andra perioden:

1–2 (22.41) Adam Arvedson (Felix Johansson, Oscar Birgersson)

1–3 (25.20) Carson Golder (Nicholas Pastujov, Travis Treloar) PP1

2–3 (37.29) Simen Andre Edvardsen (Lukas Zetterberg, Daniel Gunnarsson) PP2

Tredje perioden:

2–4 (45.13) Nicholas Pastujov (Travis Treloar, Jonatan Harju)

2–5 (58.04) Nicholas Pastujov (Travis Treloar) ENG

Skott: 28–30 (10–11, 9–13, 9–6) Utvisningar: VIK: 6x2 min. BIK: 8x2 min. Publik: 2 180