Det har blivit dags för en av hockeykalenderns stora höjdpunkter. På torsdag drar tjejerna igång sitt slutspel med kvartsfinaler.

På fredag är det sedan dags för killarna att göra detsamma. Efter kvalspelet kan vi konstatera att vi har ett mycket intressant slutspel framför oss. I en av kvartsfinalerna kommer två av förhandsfavoriterna i Skåne och Västerbotten drabba samman.

Samtidigt har årets stora skräll-lag Västmanland chansen att ta sig förbi Uppland och gå vidare till en semifinal.

– De är nog inte bara glada, utan de har större ambitioner och kan absolut ta sig till en semifinal. Jag tror att det blir svårt att gå hela vägen, det finns för många andra bra distrikt här för att de ska ha en chans, men semifinal, definitivt, säger SVT:s expert Jonas Andersson och lyfter turneringens poängkung Gustav Grundström som en stor nyckel.

– Han är bra på att bibehålla farten i skridskoåkningen även när han har pucken så han blir ett hot. Han skjuter också i skäret på ett sätt som väldigt få gör i den här åldern. Det är en härliga spelare att kolla på.

Så spelas kvartsfinalerna i TV-pucken

Kvartsfinaler 30 oktober:

10:25 Västmanland – Uppland

12:10 Västerbotten – Skåne

15:15 Stockholm – Värmland

16:00 Göteborg – Ångermanland

Det är spelarna att hålla koll på: "Bästa jag sett"

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

TV-pucken är ofta den första stora scenen för våra kommande stjärnor. De senaste åren har spelare som Anton Frondell, Viggo Björck och Love Härenstam glänst i turneringen. Nu återstår det också att se vilka som kommer att sticka ut i årets slutspel.

En kille i Västerbotten lyfts särskilt fram av Martin Jansson.

– De har en förstakedja som är otroligt bra. Jag skulle vilja säga att Milton Westermark är den bästa 11:an som jag har sett. Jag tror att det kan bli en sådan som vi får se i landslagen och verkligen tar en ledande roll där de kommande åren. Man ska hålla honom på den nivån.

Även i Göteborg finns det ett spännande namn i Viktor Lundqvist Ottordahl som är mindre till växten men som likväl är otroligt skicklig och kommer att bli sevärd i Örnsköldsvik.

– Han väger mindre, men spelar stort. Det är en ganska bra sammanfattning. Han gör rätt saker, han är smart. Ska du bli väldigt spelskicklig tror jag inte att det är en nackdel att vara liten. Nu kollar inte NHL-scouter på TV-pucken, men om du ska satsa på några längre fram så skulle jag kolla extra på den typen av spelare, säger Jonas Andersson.

– Mina tankar går direkt till Ivar Stenberg. Han var inte heller den största i tidig ålder, och har gjort hela den resan och blivit en av de största talangerna i hela NHL. Det finns på samma sätt en helhet hos Lundqvist Ottordahl, att han är på rätt position hela tiden, säger Simon Eld.

Framtidens stjärnor om pojkarnas finalspel i TV-pucken

Medverkande: Simon Eld, Martin Jansson och Jonas Andersson.

00:00 - Programavsnitt

01:48 - Diskussion kring det nya formatet

09:34 - Kritiken mot att Stockholmslagen blir ett

16:41 - Kvalspelet

20:49 - Kvartsfinal 1 – Västmanland-Uppland

29:43 - Kvartsfinal 2 – Västerbotten-Skåne

39:29 - Jonas Anderssons nostalgitrip

44:06 - Kvartsfinal 3 – Stockholm-Värmland

58:37 - Kvartsfinal 4 – Göteborg-Ångermanland

01:06:31 - Studion tippar slutspelet

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