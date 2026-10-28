Allt inför tjejernas finalspel i TV-pucken

När Värmland i fjol skrev historia i TV-pucken var det med hela 13 spelare spelare födda 2011. Nu har stora delar av den gruppen också gett sig själva chansen att försvara bucklan genom att kvalificera sig till finalspelet i Örnsköldsvik. Men är man verkligen favoriter 2026?

Efter samtal med samtliga tränare, om ALLA spelare, ger nu Framtidens stjärnor en genomgång av allt inför kvartsfinalerna.

– Göteborg var väldigt dominanta i den gruppen. Man körde över det mesta, släppte bara in två mål, och det finns mycket att gilla där, säger Simon Eld om en av utmanarna.

– Jag går åt andra hållet med Stockholm. Deras bredd och spets i år ser väldigt bra ut. Kanske pratar vi lite för lite om dem i år. De hade ett mellanår förra året, och det kanske är det som påverkar att vi inte lyfter fram dem som favorit, men jag tror de tar sig till final.

Så spelas slutspelet i TV-pucken 2026

Kvartsfinaler 29 oktober:

10:25 Värmland – Södermanland

12:10 Norrbotten – Småland

14:15 Stockholm – Dalarna

16:00 Göteborg – Ångermanland

Var är profilerna? "Man skadar flickhockeyn"

TV-pucken 2026: Nyheter | Spelschema & resultat Pojkar | Spelschema & resultat flickor | Poängliga & statistik |

I årets upplaga av TV-pucken, med spelare födda 2011 och 2012, finns också bevis för att damhockeyn går åt rätt håll, där Eld och Jansson menar att vi idag ser en annan spelartyp visa framfötterna i den klassiska turneringen.

Där fokuset nu bör hamna, enligt duon, är nu istället på hur vi pratar om flickspelare.

– Det saknas lite profiler i flickhockeyn, och det är inte spelarnas problem. Moa Stridh var en sådan, men vi nästan hade kunnat bygga upp henne som en ännu större profil. Jag tror att det är det som behövs om flickhockeyn ska växa och få mer intresse, säger Jansson.

– Det är rent ut sagt skitdåligt. Vi ska ge dem samma förutsättningar som killarna, men sen är det många i olika distrikt som inte vågar sticka ut hakan och prata om spelarna som att de är så bra som de faktiskt är, säger Eld.

Martin Jansson menar också att de aktiva borde fundera kring detta:

– På flicksidan är det mycket vanligare att man inte vill lyfta fram spelarna för att man är ett kollektiv. Jag respekterar den åsikten, men jag tror att man skadar flickhockeyn i längden om man gör det.

Framtidens stjärnor om tjejernas finalspel i TV-pucken

Medverkande: Simon Eld och Martin Jansson

00:00 - Programstart

06:35 - Kvalet

08:21 - Kvartsfinal 1 – Värmland-Södermanland

12:50 - Kvartsfinal 2 – Norrbotten-Småland

19:11 - Lista – Bästa spelarna på varje position genom åren

22:54 - Kvartsfinal 3 – Stockholm-Dalarna

26:52 - Kvartsfinal 4 – Göteborg-Ångermanland

31:13 - Martin och Simon tippar turneringen