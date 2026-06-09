Johan Markusson och Växjö Lakers kan se tillbaka på ett starkt ekonomiskt år.

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Under tisdagen presenterar Växjö Lakers sin årsredovisning för säsongen 2025/26.

Förutom att föreningen haft ett starkt år sportsligt, med semifinalspel i SHL samt SM-guld för både U16 - och U18-lagen på killsidan , kan Växjö nu också redovisa för ett starkt år ekonomiskt.

På sin hemsida skriver Lakers att koncernen redovisar ett plusresultat före skatt på 12,3 miljoner kronor.

– Årets resultat är ett kvitto på det fantastiska engagemang som finns runt Växjö Lakers. Vi har haft ett starkt publikstöd där Vida Arena varit fullsatt under hälften av grundseriens hemmamatcher och under hela slutspelet. Samtidigt fortsätter vårt partnernätverk att växa och Växjö Lakers Business har utvecklats till en stark kraft i staden. Tillsammans har det skapat förutsättningar för ett rekordresultat och en mycket positiv framtidsutsikt för klubben, säger VD Johan Markusson i ett uttalande.

Rekordsiffror för Växjö Lakers

Samtidigt går föreningens nettoomsättning upp från 151,9 miljoner kronor till 166,6 miljoner kronor. Enligt Växjö är det klubbens högsta omsättning någonsin.

– Att vi når en rekordomsättning på 166,6 miljoner kronor är väldigt glädjande. Samtidigt är det viktigt att lyfta fram det arbete som görs på kostnadssidan. Vi har haft en god kostnadskontroll och en hög medvetenhet i hela organisationen, vilket tillsammans med ökade intäkter skapar ett starkt ekonomiskt resultat, säger Markusson.

Växjö Lakers skriver att det finns flera faktorer bakom det starka ekonomiska resultatet. Bland annat nämns att de har ett starkt publikstöd hemma i Vida Arena samt ett växande partnersengagemang kombinerat med sportsliga framgångar vilket har bidragit till ett starkt verksamhetsår.

Växjö är inte heller den enda klubben som har stärkt sin ekonomi. Nyligen har både Rögle BK samt Örebro Hockey också presenterat rekordsiffror i sina årsredovisningar. Rögles rekordomsättning landar på 245,8 miljoner kronor medan Örebros omsättning är uppe på rekordsiffror med 169,1 miljoner kronor.