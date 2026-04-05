Växjö Lakers U16 vinner SM-guld efter att ha besegrat Malmö Redhawks U16 i finalen.

Stor hjälte blev Theodor Johansson som gjorde fyra mål (!) i finalen.

Theodor Johansson gjorde fyra mål i finalen för att skjuta guldet till Växjö.

Växjö Lakers är USM-mästare för andra gången. De tog sitt första U16-guld 2024 efter att ha besegrat Djurgården med 6-2 i SM-finalen. I år fick de lyfta bucklan efter att ha vunnit med 5-2 i finalen mot Malmö Redhawks.

Under slutspelet, som har avgjorts i Nyköping, har Växjö haft en snårig väg fram till finalen. De vann först mot Brynäs med 3-2 efter straffar i kvartsfinalen. Sedan upprepades historien där Växjö vann med 3-2 efter straffläggning mot Björklöven i semifinalen. Malmö å sin sida vann först med 5-4 i kvartsfinalen mot Färjestad och tog sig sedan till final efter att ha besegrat Täby med 7-3 i semifinal.

Det blev en jämn och tajt final som länge var oviss. Växjö tog däremot ledningen med 1-0 när Theodor Johansson satte matchens första mål i powerplay efter elva minuters spel i första perioden. Sigge Isaksson och Ricky Helte stod för assisten till 1-0-målet. I andra perioden var det sedan Malmös tur att göra mål i powerplay där Felix Bognäs kvitterade, assisterad av Simon Wilsell och Ville Biveus Björk. Ställningen var således 1-1 inför den tredje perioden.

Där klev återigen Theodor Johansson fram för att bli stor hjälte. Han satte 2-1 redan efter 14 sekunder i tredje perioden, där Alvin Winst och Tage Danielsson passade fram till målet. Mot mitten av perioden fullbordade Johansson sitt hattrick när han sköt 3-1 för Växjö efter att Tage Danielsson återigen spelat fram. Även Liam Persson fick en assist till målet. Växjö såg sedan till att punktera matchen när Erik Ågren gjorde 4-1.

Med fem minuter kvar att spela gjorde Theodor Johansson sedan sitt fjärde mål i finalen efter assist av Milo Von Porat och Alvin Winst. Slutresultatet skrevs sedan till 5-2 sedan Felix Bognäs gjort sitt andra mål i matchen för Malmö, assisterad av Melvin Sterner, med 21 sekunder kvar att spela. Växjös målvakt Ruben Johansson räddade 31 av 33 skott i finalen medan Elias Nilsson räddade 36 av 41 skott för Malmö.

Växjö Lakers har nu vunnit två SM-guld på U16-sidan de senaste tre åren. Malmö har däremot förlorat två raka finaler eftersom de också förlorade i final förra året, då mot HV71.

Växjö Lakers − Malmö Redhawks 5−2 (1-0,0-1,4-1)

Växjö: Theodor Johansson 4, Erik Ågren.

Malmö: Felix Bognäs 2.

