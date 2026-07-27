Ett nytt kapitel för Andrae: "Jäkligt häftigt"

Emil Andrae blickar mot nästa kapitel i Toronto.

Foto: AP Photo/Derik Hamilton (montage).

"Vi får se när den tiden kommer. Men just nu får man fokusera på att vara kvar där borta så länge det bara går."

Medan Emil Andrae förbereder sig för sitt fjärde år i Nordamerika är ovanstående ett av svaren han ger Jönköpings-Posten. Frågan handlar om HV71, men svaret är väntat med tanke på den resa den 24-årige backen tagit sig in på. Inte minst efter trejden till Toronto Maple Leafs i mitten av juni.

Bytet med Philadelphia Flyers där även Samuel Ersson var inblandad kom under en av sommarens golfrundor.

– Även om man inte var förberedd på det så hade jag kanske en liten aning om att det skulle kunna hända. Samtidigt blir det som en liten chock när man väl får nyheten, berättar Andrae för JP och fortsätter.

– Det första man tänker när man har blivit trejdad är ju vart man ska. När jag fick reda på att det var Toronto så… Ja, det kan ju inte bli mycket häftigare. När jag fick prata med dem om hur de ser på mig som spelare och höra deras tankar så kändes det jäkligt bra att få en ny chans där. Det känns spännande att få börja den resan.

Får både Sundin och Alfredsson intill sig

I Toronto Maple Leafs blir nu Emil Andrae lagkamrat med svenska stjärnorna William Nylander och Oliver Ekman Larsson. Men han kommer också att få jobba intill två svenska ikoner i Mats Sundin och Daniel Alfredsson. Den ena genom jobbet som rådgivare, den andre genom anställningen som assisterande tränare.

– Ja, det är en del svenskar där och det ska bli jäkligt häftigt. Det är mycket hockeykunskap man kan ta del av där, säger Emil Andrae om det hela.

Den nu 24-årige Västervik-killen lämnade HV71 2023. Första hela året i Nordamerika blev det fyra NHL-matcher, men sedan dess har Andrae etablerat sig i ligan. Efter trejden till Toronto har Andrae skrivit på ett tvåårskontrakt med en årslön på 1,55 miljoner dollar.