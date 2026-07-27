KLART: Costmars val - efter DIF

Arvid Costmar flyttar till Finland.

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"Som djurgårdare vill jag alltid spela i Djurgårdens IF Hockey. Finns inte den möjligheten får jag sondera terrängen på annat håll."

När Arvid Costmar, i mitten av mars, öppnade upp för hockeysverige.se om sin tuffa säsong, fylld av skador, såg framtiden oviss ut. Den 25-årige centern menade att han hade full förståelse för att det inte var en optimal situation, och såg ut att gå mot ett nytt äventyr.

Efter vårens senare uppgifter om en flytt till finska JYP bekräftas nu att detta blir Costmars val.

– Costmar är en energisk, pålitlig och hårt arbetande tvåvägsforward. Han är en mångsidig spelare som kan spela som center eller ytter. Vi tror att han kan ta ytterligare ett steg i sin karriär på JYP och utvecklas till en ännu mer mångsidig spelare, säger sportchefen i Liiga-klubben Simo Mälkiä på lagets sajt.

Detta blir första gången som stockholmaren spelar utanför Sverige. Detta med över 200 SHL-matcher på sitt CV, varav 29 kom i Djurgården under den gångna säsongen. Utöver detta lånades Costmar även ut till Södertälje under det tuffa året.