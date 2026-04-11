Vinner historiskt SM-guld – efter jättedrama

Växjö är svenska mästare på U18-nivå. I den andra matchen avgjorde Olle Tideman till 4-3 efter ett stort övertidsdrama.

Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån.

Uppe i Skellefteå vann Växjö med 6-4 och hade därmed chansen att stänga serien på hemmaplan. Då var det däremot Skellefteå som kom ut och tog tag i matchen. 1-0 kom via Mio Forssell och i den andra perioden satte Hjalmar Nilsén dit 2-0.

Ett mål av Vincent Bengtsson tog Växjö in i matchen men i inledningen av den tredje perioden utökade Skellefteå ledningen ånyo via Herbert Hällis.

Wiggo Sörensson och Max Isaksson, som blev uttagna till U18-VM tidigare i veckan, gjorde sedan ett varsitt mål för att kvittera matchen. De båda hade också assisten på varandras mål. Matchen gick då till en övertid.

Där kryllade det av lägen åt båda hållen. Men till slut blev det ett guldmål för Växjö.

I en två-mot-etta slog Olle Tideman in segermålet. Backen blev därmed den stora guldhjälten efter att ha snappat upp en retur och hittat luckan bakom Caspar Lampe i Skellefteå-målet. Noterbart är också att Olle Karlsson hade två assist i matchen, bland annat till det avgörande målet. Även han kommer att spela U18-VM för Sverige.

Växjö är nu svenska mästare på U18-nivå för första gången någonsin. För två år sedan vann de U16-SM-guldet, och nu har samma kull alltså gått hela vägen till att vinna även på U18-nivå.

