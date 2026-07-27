Lövenprofilen förlänger: "Väldigt speciell upplevelse"

Jesper Lindgren blir kvar i Ungern.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

När Jesper Lindgren, för ett år sedan, tackade för sig i IF Björklöven hade han 171 matcher bakom sig i tröjan. Detta efter återkomsten 2021 då spel i MoDo, AHL, samt Liiga låg bakom backen. Den nya resen som då inleddes var med Ferencvárosi TC och 29 poäng (2+27) följde i ICEHL, samt guld i både ungerska cupen och supercupen.

Nu står det också klart att 29-åringen väljer att förlänga sin tid i den ungerska klubben.

– Jag hade en fantastisk tid förra säsongen. Jag kommer bra överens med mina lagkamrater och människorna som arbetar runt klubben, så jag vill fortsätta vara en del av den resa vi är på tillsammans, säger Jesper Lindgren på klubbens hemsida.

– Båda cupsegrarna var en väldigt speciell upplevelse för mig förra säsongen, det är alltid en fantastisk känsla att vinna en trofé som lag. Dessutom älskar jag verkligen Budapest. Jag har saknat staden sedan jag lämnade, jag kan inte vänta med att komma tillbaka, starta den nya säsongen och spela inför våra fantastiska fans igen, fortsätter han.

Umeåsonen kommer därmed inte att vända hem till Sverige på ett tag.