JVM-guldvinnaren skriver på för Luleå

Madison Chantler mot Sverige i U18-VM 2022.

Foto: Cal Sport Media / Alamy Stock Photo

Madison Chantler är bara 21 år, men har redan hunnit med fyra hela säsonger i den nordamerikanska collegeligan NCAA. Det efter att hon dessutom varit med och säkrat guld till Kanada i U18-VM 2022. Nu väntar nästa steg: Spel i Sverige och SDHL.

Luleå Hockey Dam meddelar under måndagen att Madison Chantler ansluter till kommande säsong.

– Det är en spelare som är bra över hela banan, stark på pucken och med en bra blick för spelet. Dessutom har hon ett bra avslut och visade tydligt att hon ville komma till oss för sin fortsatta utveckling, säger sportchefen Oskar Häggström.

– Vi tror båda att det här blir en jättebra möjlighet för henne att ta steget in i seniorhockeyn, efter fyra år på college och en karriär där hon bland annat fått internationell erfarenhet med Kanada på U18-VM.

Under sin senaste säsong stod Chantler för åtta poäng (3+5) på 35 matcher för Clarkson University.