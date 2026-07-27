Stannar för att ta en plats: "Mitt mål"

Wille Magnertoft blir kvar i HV71 till 2026/27.

Foto: Bildbyrån (montage).

Med tre målvakter, sju backar och 14 forwards på kontrakt närmar sig försäsongen 2026 med stormsteg för HV71. Men bland dessa räknas en senior inte in, för ja, det är precis vad Wille Magnertoft nu blir efter sitt första år i klubben.

När hockeysverige.se når 20-åringen har två månader hunnit passera sedan HV meddelade att det skulle bli en fortsättning.

– Det känns superkul att de tror på en. Jag tycker att det har varit toppen för mig, här i HV. Att de känner att de vill fortsätta att satsa på mig känns väldigt bra, säger den unge centern hemifrån Skåne.

Överenskommelsen är ett utvecklingskontrakt, vilket ger Magnertoft chansen att slå sig in i A-laget.

– Jag ville egentligen bara vara kvar till vilket pris som helst. Det känns jättebra att få vara kvar en säsong till. Jag har varit uppe med A-laget under sommaren och ska vara med under försäsongen också. Sen får jag ta det därifrån, säger han.

Därför valde Magnertoft att lämna Malmö

Den Malmö Redhawks-fostrade talangen, son till profilen Marcus Magnertoft, kom till HV71 inför förra säsongen. Ett val han delvis gjorde med steget upp i A-laget i åtanke.

– Lite så var det väl, men sen kände jag att jag behövde en nystart. Jag trivdes väldigt bra i Malmö också, men kände att det var rätt för mig att testa på något nytt. Det har även varit väldigt lärorikt att flytta hemifrån och kunna växa utanför planen. Jag kände att det var rätt för mig, och jag är fortfarande nöjd med det beslutet, berättar 20-åringen.

Wille Magnertoft i SHL.

Foto: David Wreland/Bildbyrån.

Det hela kändes också rätt direkt, menar Magnertoft, och i slutet av säsongen stod 21 ombytta SHL-matcher på hans CV.

– Jag hade haft bra snack med Tom Jankovic (U20), och tyckte att han var en väldigt bra tränare. Jag började säsongen där och kom in mer och mer i HV71:s sätt att spela. Sen var det väldigt många skador i A-laget, och då fick jag chansen att komma upp och spela några minuter. Jag tyckte att det kändes bra, och de var nöjda med matcherna jag gjorde. Sen bara rullade det på, säger löftet.

– Jag är nöjd med min säsong, både att ha fått spela mycket i U20, i alla olika formationer, men också att ha fått känna på allt i A-laget och försöka ta en plats där, tillägger han.

Säsongen avslutades sedan med dubbla kval, både i SHL och U20-serien.

– Det är klart att vi (A-laget) inte alls är nöjda med säsongen och att det blev kval. Men för mig som ung spelare så var det väldigt lärorikt att vara med på den resan. Varje match spelades med kniven mot stupen. Sen var jag även med uppe i Leksand, under kvalet, och satt på läktaren. Man kände på morgonvävningarna och i omklädningsrummet hur mycket det betydde. Det var väldigt lärorikt att ta med sig det till U20 när det var dags för oss att spela kval där också.

Väljer HV71 före college: "Mitt första alternativ"

Att det just skulle bli en fortsättning i HV71 var också något Wille Magnertoft var tydlig med att han ville. Detta trots andra alternativ.

– HV har varit mitt första alternativ hela tiden. Det är det jag försökt spela mig till, och kämpat för. Sen tog det lite tid innan det blev klart vad det skulle bli, med tanke A-laget inte visste var de skulle spela förrän sent i våras, berättar löftet och fortsätter.

– Ett alternativ var att gå collegevägen där det fanns lite intresse, och sen fanns det även lite intresse från Hockeyallsvenskan och Hockeyettan, men det jag ville var alltid att vara kvar.

Kan Wille Magnertoft slå sig in i HV71.

Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Istället för detta blir den tidigare landslagsjunioren nu kvar i Jönköping för att delvis spela som överårig i U20-laget. Något förbundets nya regler öppnade för till förra säsongen.

– Jag har spelat U20-hockey länge nu, men jag tycker att det är en bra idé att spela kvar som överårig också. Man får ett år till att bygga på sig, och det är det jag känner mest, att jag vill bygga på kroppen en säsong till, fortsätta utvecklas i beslutstagande och i mitt spel, innan jag tar klivet upp till seniorhockeyn fullt ut, säger han.

Har ni pratat något om ett lån, kanske till Hockeyallsvenskan?

– Nej, inte än. Det är kanske något som kan komma på tal sen, beroende på hur jag presterar i HV. Just nu är det bara fokus där, att spela i U20 och sen ta de chanserna som ges i A-laget. Sen får man ta det därifrån.

Målet: Ta en plats - efter operationen

Innan allt detta väntar dock någon månad av rehab efter en mindre titthålsoperation, vanlig bland hockeyspelare. Det gör att Magnertoft missar lite av säsongsinledningen.

– Det går i alla fall väldigt bra med min rehab. Det ska bara bli skönt att få detta gjort, säger han och berättar om målen för den kommande säsongen, 2026/27.

– Först är mitt mål bara att komma tillbaka från det, där jag får hjälp med rehab av HV. Sen är det ara att kämpa för det varje dag och när man får chansen gäller det att ta den, och försöka ta en plats. Det är alltid konkurrens och många forwards på kontrakt.