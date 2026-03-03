”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Josh Dickinson ser ut att lämna Rögle efter säsongen.

Enligt Expressen är det nu HV71 som leder jakten på centern.

Josh Dickinson uppges vara aktuell för en flytt till HV71 nästa säsong. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

Det har varit en hel del surr om Josh Dickinson i Rögle de senaste veckorna. Han uppgavs först dra till sig intresse från övriga SHL-klubbar som var intresserade av att värva hem innan deadline 15 februari. Sedan satte dock Rögle ner foten och förkunnade att Dickinson minsann inte skulle lämna redan den här säsongen utan han blir kvar i klubben under resten av sitt kontrakt.

Sedan har det däremot varit oklart vad som händer med centern. Hans kontrakt med Rögle BK löper ut efter säsongen och ju längre tid som går, desto mer troligt verkar det vara att Dickinson också lämnar när avtalet löper ut.

Josh Dickinson nära flytt till HV71

Nu kommer också uppgifter från Expressen att Josh Dickinson inte kommer att bli kvar i Rögle utan lämnar klubben efter säsongen. Det har då varit en intensiv jakt bland ett flertal andra SHL-lag om att få värva Dickinson till nästa säsong. Nu skriver Expressen att en klubb har satt sig i förarsätet och leder jakten på att få tag på Dickinsons signatur.

Det är HV71 som ligger närmast till hands för att kunna värva Josh Dickinson till säsongen 2026/27, skriver tidningen. Förutsatt att HV blir kvar i SHL även nästa säsong kan det alltså mycket väl bli så att Josh Dickinson flyttar till klubben.

Josh Dickinson har haft en tuffare säsong i år som har präglats av en skada och han har sedan bara gjort 13 poäng på 31 matcher i Rögle. Dessförinnan gjorde han däremot succé. Den 28-årige centern var med och spelade upp MoDo i SHL 2023 och stod sedan för starka 16 mål och 32 poäng på 52 matcher under sin debutsäsong i SHL 2023/24. Kanadensaren valde sedan att lämna MoDo för spel i Rögle och där fortsatte han att leverera starkt med gjorde 30 poäng på 52 matcher i fjol.

Efter två år i Rögle verkar flyttlasset dock nu gå vidare för Dickinson.

