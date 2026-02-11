Rögle kommer inte släppa centern: ”Uteslutet”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har ryktats finnas intresse hos SHL-konkurrenter för Josh Dickinson i Rögle. Nu slår Hampus Sjöström fast att det inte kommer hända.

— Det är uteslutet, säger sportchefen till Helsingborgs-Dagblad.

Josh Dickinson ser ut att bli kvar i Ängelholm resten av säsongen.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Rögle har den senaste tiden använt Josh Dickinson sparsamt. Efter att förra säsongen ha spelat upp mot 20 minuter per match ligger han nu runt elva-tolv minuter per match. Något som har gjort att andra SHL-klubbar har blivit intresserade av kanadensaren.

Expressen skrev förra veckan att Örebro, HV71 och Djurgården alla har aviserat intresse för honom. Där de hoppades på att kunna få till en värvning nu innan deadline. Så kommer det dock inte bli.

För Helsingborgs-Dagblad berättar Hampus Sjöström att Rögle inte kommer att släppa någon spelare. Inte heller letar Rögle förstärkningar speciellt aktivt just nu. Skåningarna är nöjda med laget de har och med fyra dagar kvar till deadline ska man inte förvänta sig att det händer något.

— Nej, vi sitter lugnt i båten. Sen är man alltid ajour, men vi är inte aktiva på något utökat sätt än tidigare, säger Sjöström till tidningen.

Josh Dickinsons kontrakt med Rögle går ut efter säsongen. Han har gjort två raka säsonger i klubben och hade inför årets säsong även två raka SHL-säsonger med över 30 poäng. I år har det däremot bara blivit tolv poäng på 27 matcher. Tidigare har 28-åringen varit med och spelat upp MoDo i SHL, och gjorde två säsonger i Örnsköldsvik.

