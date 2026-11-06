Trotjänarens val - här är HV71:s All Star-lag

Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Anders Broström var först ut med sitt Frölunda-la g. Efter det var det Mats Ulander som rankade sitt AIK-lag , Mats Lusth funderade över sitt Malmö All Star-team genom alla tider och Thomas Rundqvist plockade ut sitt Färjestad All Star-team.

Idag blickar Bengt Kinell tillbaka på HV71:s historia och plockar ut sitt All Star-team genom alla tider. Kinell spelade för HV 1972 till 1986, sånär som på en tvåårig sejour i Frölunda HC i början av 80-talet.