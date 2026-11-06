Trotjänarens val - här är HV71:s All Star-lag
SHL

Trotjänarens val - här är HV71:s All Star-lag

Publicerad 06 november 2026 16:25
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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Bengt Kinell spelade för HV71 nästan hela sin karriär. För hockeysverige.se tar trotjänaren nu ut sitt All Star-lag med de bästa HV-spelarna genom tiderna.

Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök. 

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Anders Broström var först ut med sitt Frölunda-lag. Efter det var det Mats Ulander som rankade sitt AIK-lag, Mats Lusth funderade över sitt Malmö All Star-team genom alla tider och Thomas Rundqvist plockade ut sitt Färjestad All Star-team. 

Idag blickar Bengt Kinell tillbaka på HV71:s historia och plockar ut sitt All Star-team genom alla tider. Kinell spelade för HV 1972 till 1986, sånär som på en tvåårig sejour i Frölunda HC  i början av 80-talet.

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Den här artikeln handlar om:

HV71Redaktionens Val