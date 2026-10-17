Legendarens val – här är AIK:s All Star-lag

Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Från idag och framåt låter vi en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Först ut var Frölunda-legendaren Anders Broström . I dag plockar en av AIK :s största lirare, Mats Ulander, ut sitt All Star AIK-lag.

AIK:s All Star Team – enligt Mats Ulander

Målvakt

Gunnar Lejdborg

En trogen och stabil lagkompis som räddade oss i flera matcher. Vi vann SM-guld tillsammans 1982 och 1984. Spelade i AIK mellan 1972 och 1987. Efter det kom han att bli en framgångsrik tränare och hoppade faktiskt in som det under en halv säsong i AIK.

Reserv: Leif ”Honken” Holmqvist.

Gunnar Leidborg.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Backar

Bert-Ola Nordlander



Bert-Ola var en stabil back som även var med i landslaget och kapten under flera år. Han kom från det som då hette Wifsta/Östrand där han var bästa kompis med Eje Lindström som tränade AIK en tid. Spelade i AIK mellan 1963 och 1973. Att spela sju VM och fyra OS är imponerande.

Bert-Ola Nordlander.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Dick Tärnström



En lugn och placeringssäker back med ett bra skott. Kom fram från AIK:s ungdomsled i början av 1990-talet. Åkte sedan över till NHL där han var väldigt framgångsrik innan han valde att återvända hem till AIK 2008. Var då lagkapten under fem säsonger till det att han slutade spela.

Reserv: Bosse Ericson

Dick Tärnström.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Forwards

Anders "Ankan" Parmström

En spelskicklig center och lagkamrat på 60-70 talet. Dessutom coach för AIK under flera år. Har betytt mycket för AIK även om han inte fick vara med om att vinna något SM-guld som varken spelare eller tränare. Var även svensk förbundskapten under en tid.

Anders "Ankan" Parmström.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson

Ett spelgeni som aldrig gav upp. Han gjorde succé i både WHA och NHL. Tyvärr ställde skador till det så pass illa att han tvingades lägga av för tidigt, 1983. Han spelade sju säsonger i AIK efter det att han kommit till klubben från Nynäshamn. Radarkompis med självaste Bobby Hull och Anders Hedberg i Winnipeg Jets.

Ulf "Lill-Pröjsarn" Nilsson

Foto: Ronnie Rönnkvist

Thomas Gradin

Thomas var en allroundforward som hade i stort sett allt. Han blev faktiskt min radarspelare under flera år i AIK, juniorlandslaget, Tre Kronor och senare även i AIK Oldtimers. Hade sedan en lång och fin karriär i NHL för i första hand Vancouver, men även en säsong i Boston. ”Lurade” dessutom ner brorsan Peter till AIK från MoDo.

Reserv: Rolf ”Råttan” Edberg.