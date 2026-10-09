Anders Broström tar ut sitt All Star-lag i Frölunda genom tiderna.
Anders Broström tar ut sitt All Star-lag i Frölunda genom tiderna.
Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)
SHL

Legendarens val – här är Frölundas All Star-lag

Publicerad 09 oktober 2026 19:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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Anders Broström är en av Frölundas största ikoner.
För hockeysverige.se tar legendaren nu ut sitt All Star-lag med de bästa Frölunda-spelarna genom tiderna.

  • "Behöver ingen motivering"
  • "Han är min personliga favorit"
  • "Fick aldrig den uppmärksamhet han förtjänade"

Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Från idag och framåt låter vi en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star team genom alla tider i sin klubb. Först ut är Frölunda-legendaren, Anders Broström.

Frölunda All Star Team – enligt Anders Broström

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Den här artikeln handlar om:

Redaktionens ValFrölunda HCHenrik Lundqvist