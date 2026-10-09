Legendarens val – här är Frölundas All Star-lag

Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Från idag och framåt låter vi en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star team genom alla tider i sin klubb. Först ut är Frölunda -legendaren, Anders Broström.

Frölunda All Star Team – enligt Anders Broström