Historik

Legendarens val - här är Färjestads All Star-lag

Publicerad 30 oktober 2026 09:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
Följ HockeySverige påGoogle news

Thomas Rundqvist är en av Färjestads största ikoner.
För hockeysverige.se tar legendaren nu ut sitt All Star-lag med de bästa Färjestad-spelarna genom tiderna.

* "En vinnarskalle utan dess like"
* "En auktoritet"
* "En artist med stort spelsinne"

Det första SM-guldet i svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök. 

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Anders Broström var först ut med sitt Frölunda-lag. Efter det var det Mats Ulander som rankade sitt AIK-lag och Mats Lusth funderade över sitt Malmö All Star team genom alla tider. Idag har Thomas Rundqvist plockat ut sitt Färjestad All Star team.

Färjestads All Star Team – enligt Thomas Rundqvist 

LÄS VIDARE MED PLUS

Månadsvis

79 kr/mån
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Ingen bindningstid
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Årsvis

659 kr/år
  • Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
  • Förnyas automatiskt
  • Avbryt när som helst!

Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.

HockeysverigeFotbollDirektInnebandymagazinetSvenskaFans
Bli gratismedlem. Registrera dig här

Den här artikeln handlar om:

Redaktionens ValFärjestad BK