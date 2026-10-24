Legendarens val - här är Malmös All Star-lag

Det första SM-guldet i Svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök.

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Anders Broström var först ut då han plockade ut sitt Frölunda-lag . Efter det var det Mats Ulander som rankade sitt AIK-lag . Idag låter vi Mats Lusth fundera över sitt Malmö All Star team genom alla tider.

Malmös All Star Team - enligt Mats Lusth