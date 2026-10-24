Historik

Legendarens val - här är Malmös All Star-lag

Publicerad 24 oktober 2026 14:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
Reporter
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Mats Lusth är en av Malmös största ikoner. För hockeysverige.se tar legendaren nu ut sitt All Star-lag med de bästa Frölunda-spelarna genom tiderna.

* "Kommentar överflödig"
* "Har allt som hockeyspelare"
* "Det bästa skottet jag sett"

Det första SM-guldet i Svensk ishockey delades ut redan 1922. Alltså för 104 år sedan. Under åren har profiler kommit och gått inom svensk ishockey. Vilka är det som varit bäst i alla våra olika toppklubbar? Såklart en omöjlig uppgift att svara på, men låt oss göra ett försök. 

Sedan några veckor tillbaka har vi låtit en tidigare spelare få plocka ut sitt All Star-lag genom alla tider i sin klubb. Anders Broström var först ut då han plockade ut sitt Frölunda-lag. Efter det var det Mats Ulander som rankade sitt AIK-lag. Idag låter vi Mats Lusth fundera över sitt Malmö All Star team genom alla tider.

Malmös All Star Team - enligt Mats Lusth

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Den här artikeln handlar om:

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